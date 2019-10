El PP consuma con el respaldo de Vox la Plaza Vieja sin ficus y Pingurucho

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado en el Pleno que aún sigue celebrándose la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que despeja el camino al proyecto de remodelación de la Plaza Vieja sin el anillo perimetral de ficus y sin el monumento a Los Mártires de la Libertad (Los Coloraos o Pingurucho), que serán trasladados a otros puntos de la ciudad. El Partido Popular ha contado con el apoyo de los dos concejales de Vox frente al resto de grupos municipales que se han posicionado en contra de esta actuación, incluido Ciudadanos.

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha sido la encargada de nuevo de defender por parte del equipo de gobierno del Partido Popular esta modificación del PGOU que cambia la ficha de protección de la Plaza Vieja, permitiendo el traslado de los actuales ficus y manteniendo las palmeras, con la intención de hacer prevalecer la visión de la fachada de Las Claras, Bien de Interés Cultural, la galería porticada y del resto de edificaciones, catalogadas en grado uno y cuatro. "Trasladamos el anillo de árboles para no entorpecer la visión del conjunto y plantaremos nuevas especies bien ubicadas" mediante una intervención que, según ha defendido durante el debate Martínez-Labella, supondrá la "puesta en valor de la Plaza Vieja" con "zonas de estancia, bancos e incluso más árboles que ahora", en una plaza "a la que en la actualidad no viene ni un alma". La edil ha llegado incluso a invitar a los grupos contrarios al proyecto a acudir a los tribunales en el caso de que consideren que por parte del Ayuntamiento capitalino se está actuando con "mala praxis".

Vox no lo ha estimado así y su portavoz, Joaquín Pérez de la Blanca, ha mostrado al Plenario fotografías de otras plazas de la Constitución de capitales andaluzas, como Huelva o Granada, donde el arbolado es muy inferior, con el propósito de rebatir la disyuntiva planteada por Podemos de "plaza castellana o "andaluza". Pérez de la Blanca ha incidido, además, en que los ficus "no son especies protegidas como las encinas" y "aplaude las obras" al valorar que el incremento de espacio, y su mejora, propicia un mayor uso social mediante la celebración, también, de actividades lúdicas y culturales.

En cuanto al monumento de Los Coloraos, Vox se ha mostrado partidario, argumentando que la futura ubicación, en el inicio del parque Nicolás Salmerón, frente al Gran Hotel, es un espacio de "gran proyección" dentro del proyecto de integración Puerto-Ciudad. "El lugar se beneficia del monumento y el monumento del lugar. Todos los amantes de la libertad deberían estar conformes", ha manifestado.

En el otro extremo se han situado el resto de portavoces, sirviéndose Ciudadanos de este Pleno de carácter extraordinario para aclarar la postura de la formación naranja. No está de acuerdo con el traslado de los ficus, puntualizando Miguel Cazorla la "oposición frontal" de su grupo. El portavoz de Cs ha vuelto a pedir al alcalde de Almeria, Ramón Fernández-Pacheco, una consulta popular para que "sean los ciudadanos y no los políticos los que decidan la ubicación del monumento a los Mártires de la Libertad". Obteniendo la negativa, de nuevo, del regidor, Ciudadanos no solo ha votado en contra, sino que además ha advertido al equipo de gobierno de posibles "problemas legales", evitables si el Ayuntamiento se hubiera dirigido al Consejo Consultivo de Andalucía y con un estudio ambiental del propio Plan General de Ordenación Urbana.

La portavoz del PSOE, Adriana Valverde, entiende que el proyecto de reforma de la Plaza Vieja planteado por el PP es, en su trasfondo, "un plan contra el monumento de Los Coloraos" llegando a calificar la decisión municipal de "cacicada". La representante socialista ha defendido la coexistencia del monumento y el actual arbolado, con obras de mejora y las vistas arquitectónicas. "Queremos una plaza con alma y vida, con sus árboles y su Pingurucho. Lo que quieren es quitarle la singularidad a la Plaza Vieja para que haya terrazas y sombrillas", ha censurado.

Criterios similares ha llevado a la sesión la portavoz de Podemos. Carmen Mateos, ha querido hacer valer el modelo de plaza andaluza, con arbolado, frente a la de plaza castellana "en esa cruzada contra lo verde", así como la necesidad climática de la sombra vegetal en los núcleos urbanos. "Con 46 grados sí que no va a venir nadie a la Plaza Vieja", ha apostillado la edil, quien tampoco ha apoyado el traslado de Los Coloraos, tanto por la vinculación sentimental e histórica con su actual emplazamiento, como por los riesgos advertidos de posibles daños al monumento en esa operación de traslado con la que podría hasta "perderse".