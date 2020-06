Los concejales vuelven al Pleno para reorganizarse tras la salida de Pérez de la Blanca de Vox

Siguiendo los protocolos y todas las medidas de seguridad marcadas por el Servicio Municipal de Prevención y limitado el aforo por las medidas de distanciamiento social, los concejales del Ayuntamiento de Almería se han vuelto a reunir en el Salón de Plenos, en una sesión de carácter extraordinario y de apenas ocho minutos que ha servido para reorganizar las estructuras municipales tras la salida de Joaquín Pérez de la Blanca del Grupo Municipal de Vox.

Por unanimidad, la Corporación ha aprobado el número y denominación de las comisiones plenarias, de modo que la composición concreta de dichas comisiones, tanto permanentes como especiales, será de once miembros, en lugar de los nueve actuales. El Grupo Municipal Popular está representado por 5 miembros, el PSOE, por 2 miembros y el resto de grupos, Ciudadanos, Vox y Poedemos, contarán con un representante. La composición la completa Pérez de la Blanca como concejal de no adscrito sin perder con ello no la condición de miembro de estas comisiones.

También por unanimidad, el Ayuntamiento ha aprobado, inicialmente, la modificación del apartado 1 del artículo 7 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, estableciendo que “El Consejo de Gerencia asumirá el gobierno y gestión superior del Organismo Autónomo, y estará integrado por una horquilla de entre 9 y 11 miembros, todos ellos concejales de la corporación municipal.