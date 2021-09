Podemos apela a una utilización responsable de la desaladora de Almería

La portavoz de la formación morada, Carmen Mateos, se ha reunido de urgencia con los agricultores del Bajo Andarax Paco Belmonte – geólogo y miembro de la Asociación de Pozos y Norias de Almería- y José del Águila Ramón – presidente de la Asociación de Pozos y Norias de Almería- para abordar in situ los graves problemas de abastecimiento de agua ocasionados por la desaladora municipal.

La Vega del Bajo Andarax se compone por cientos de agricultores que debido a la escasez de agua han tenido que hacer un uso mínimo de ésta en el regadío para no quedarse sin suministro en sus hogares. “Apenas usamos media hora de agua para regar nuestros cultivos porque si no, nos quedamos sin agua para uso doméstico”, afirma Paco Belmonte.

El acuífero del Bajo Andarax, cada vez se encuentra más diezmado debido a la sobreexplotación y a la desaladora. “Se han podido observar descensos en los piezómetros en cada sondeo, lo que lleva a la clara conclusión de que, si se aumentan los bastidores de la desaladora, los piezómetros que miden el nivel de agua del acuífero seguirán descendiendo hasta tocar fondo”, argumenta Mateos.

“Margarita Cobos no puede acusar a la CGUAL de verter agua depurada al mar y a la vez querer firmar un convenio con ellos. Al igual que CGUAL también acusa al Ayuntamiento de lo mismo. Se van pasando la pelota unos a otros, el tiempo pasa y no se aportan soluciones. Al final, los afectados son los regantes y agricultores que cada vez tienen menos agua y ya está demostrado que la desaladora roba del acuífero hasta tres Hm3 al año. Por tanto, si se abren más bastidores, se secará al acuífero y los regantes no tendrán agua ni para el cultivo ni para uso doméstico” ha señalado Carmen Mateos

Según los informes realizados, tanto por la UAL como por la Junta de Andalucía, la desaladora está cogiendo agua del acuífero del Bajo Andarax. Entre las soluciones que ha aportado el grupo municipal de Podemos, como así manifestó su portavoz en el pasado pleno de agosto, está la colocación de drenes horizontales dirigidos y el autoabastecimiento energético por medio de instalaciones fotovoltaicas en la propia desaladora. "Soluciones efectivas y económicas hay, ahora toca que se adopten por parte de la autoridad competente y terminemos con el conflicto del agua", sentencia Mateos.