La Policía Nacional ha desmantelado tres nuevas plantaciones indoor de marihuana en Almería

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a diez personas que cultivaban marihuana en el interior de sus viviendas situadas en el Barrio de Pescadería. Están acusados de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

En un nuevo golpe contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Almería, los agentes de la Comisaría Provincial de Almería han detenido a diez personas tras realizar cuatro registros en cuatro domicilios ubicados en Calle Capitán Casinello, Calle Encuentro y en Calle Reducto, donde se localizaron 712 plantas de marihuana, 5.267 gramos de cogollos de marihuana, 35 transformadores, 32 portafocos, 32 bombillas, 5 filtros y 4 extractores.

Se trata de un clan familiar dedicado al cultivo de sustancia estupefaciente, concretamente marihuana, los cuales residían en el mismo inmueble donde se encontraban las plantaciones, así como también disponían de otros domicilios próximos dedicados exclusivamente a las plantaciones.

Posteriormente, operarios de la compañía Endesa supervisaron todas las acometidas repartidas en las cuatro viviendas de las calles de dicha barriada, hallando todas las instalaciones conectadas directamente a la red de distribución sin que el consumo quedase registrado en un contador.

Desde el año 2016, Endesa y Policía Nacional en Almería y El Ejido han intensificado su colaboración con el objetivo de poner fin al problema de las conexiones irregulares al suministro eléctrico, que suponen no solo un delito contra la salud pública, sino un problema para la seguridad ciudadana y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en las proximidades de esas instalaciones.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería en funciones de guardia, acusados de un delito contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.