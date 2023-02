La Policía de Almería aprende cómo reconocer a personas con Síndrome de Asperger y cómo actuar

Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebrará el próximo 18 de febrero, la asociación Asperger Almería, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y otras entidades, ha organizado un programa de sensibilización que ha arrancado este lunes en la Subdelegación del Gobierno.

Una treintena de agentes de la Policía Nacional han participado en una charla formativa para que tengan más herramientas a la hora de identificar si personas con Asperger están siendo víctimas de delitos de odio. “Es muy importante que la Policía Nacional tenga este conocimiento, sobre todo porque se trata de personas que son incapaces de detectar las intenciones de otros y de reaccionar ante situaciones de abuso y acoso” ha subrayado José María Martín, subdelegado del Gobierno.

La semana de sensibilización sobre el síndrome de Asperger quiere dar visibilidad a un colectivo puesto que “lo que no se ve, no existe”, como ha señalado la presidenta de la asociación Asperger Almería, Amparo Escarabajal, en la inauguración de las jornadas. “Este síndrome no es una enfermedad mental ni una discapacidad intelectual, estamos ante una discapacidad fundamentalmente social”, ha dicho. En este ámbito, es donde se generan las barreras que provocan que los índices de paro de las personas con Asperger sean superiores al 85% al llegar a la vida adulta y tengan escasas perspectivas de independencia familiar.

Hasta el próximo 18 de febrero, la asociación Asperger Almería impartirá charlas en instituciones y centros educativos con el objetivo de abordar la situación de las personas con Asperger, con un enfoque este año más dedicado a la perspectiva de género.

La primera charla formativa se ha destinado a agentes de la Policía Nacional, impartida por la neuropsicóloga Carmen María Cruz y la trabajadora social Begoña Rodríguez, ambas de Asperger Almería. Al acto inaugural han asistido, entre otros, representantes de la Junta de Andalucía, Diputación provincial, ayuntamientos de Almería, Huércal de Almería y Vícar, Hospital Universitario Torrecárdenas, Universidad de Almería, FAAM, ONCE y distintas asociaciones de la provincia.