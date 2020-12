Sesenta agentes de Policía Local, además de Protección Civil y Cuerpos de Seguridad, velarán por una Navidad tranquila en Almería

Alrededor de 60 efectivos de la Policía Local velarán cada día por que los almerienses vivan una Navidad tranquila y segura, y lo harán coordinados con efectivos de Policía Nacional, Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Protección Civil. Así ha quedado manifiesto en la Junta Local de Seguridad que (de forma telemática) han presidido este martes el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente. Los dos coinciden en que ésta será una Navidad “con menos eventos y sin Cabalgata de Reyes, pero que estará marcada por el COVID 19 y las normas de distanciamiento social, seguridad sanitaria y restricción de aforos y horarios” establecidas por las autoridades en materia de Salud.

Los efectivos de Policía Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán especialmente la distancia de seguridad en aquellos puntos y momentos en los que se prevé mayor aglomeración de gente y estarán coordinados para actuar en caso necesario. No obstante, han conocido por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería que este año no habrá eventos tan multitudinarios como es la Cabalgata de Reyes ,“evento que concentra mayor número de asistentes en todo el año”, o el espectáculo que se celebraba como preludio del alumbrado navideño. Al contrario, esta Navidad 2020-2021 se va a caracterizar por unos Reyes Magos que no desfilarán por la ciudad, aunque sí habrá actividades infantiles (con entrada para controlar aforos, tanto en espacios escénicos como al aire libre) y el alumbrado se hará sin convocatoria de público y sin espectáculo. El objetivo, controlar al máximo las aglomeraciones.

Puntos de mayor afluencia

Los miembros de la Junta Local de Seguridad (concejales de las áreas de Cultura, Movilidad y Seguridad, Promoción de la Ciudad, superintendente de la Policía Local, y representantes de Policía Nacional, Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de Almería y 112, además de técnicos de áreas municipales, el alcalde y el subdelegado del Gobierno) han abordado, además, cómo actuar en los puntos que se prevén más complejos, como el mercadillo navideño que este año, con el ánimo de no reunir a mucha gente en el mismo lugar, se ha repartido en dos espacios diferentes (Paseo de Almería y Rambla). La Policía Local supervisará especialmente ambas zonas.

La Navidad 2020 llega también sin cortes de tráfico en las calles. Incluso el Paseo de Almería, con mercadillo navideño, no verá cortada la circulación rodada, salvo en el caso de que así lo obligara la seguridad de los ciudadanos, han apuntado los cargos policiales. Se evita, por tanto, modificación de líneas de autobús urbano y se ofrece tranquilidad y seguridad tanto a Bomberos como a otros vehículos de emergencia, han coincidido los responsables del Cuerpo de Bomberos de Almería, Protección Civil y Emergencias 112 de la Junta de Andalucía.

Tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno han confirmado su preocupación por mantener la distancia de seguridad, incluso en aquellos espacios en los que se prevé pueda reunirse más gente y han acordado continuar con la coordinación de tareas para lograr “una Navidad segura y tranquila” sobre todo en aquellos puntos como Paseo de Almería, Rambla, Plaza Vieja, Mesón Gitano y Anfiteatro de la Rambla, donde está previsto sucedan los diferentes actos programados por el Área de Cultura.

Frente al COVID

Igualmente, está prevista esa misma coordinación de cara al control de la venta ambulante, el cumplimiento de los horarios comerciales marcados por las autoridades sanitarias, además de los referentes al toque de queda o movilidad. Todo, han acordado, desde el prisma de una información compartida por todos para mejorar cualquier acción necesaria y de forma vigilante ante las diferentes modificaciones establecidas por las autoridades en materia de prevención del COVID.