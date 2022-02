La Policía avisa: no abras mensajes sobre el bloqueo de tu cuenta bancaria

La Policía Nacional de Almería ha alertado sobre la detección de un nuevo fraude mediante el envío de falsos mensajes suplantando la identidad de bancos que ya ha afectado a varios almerienses.

Haciendo uso de aplicaciones informáticas, los estafadores envían comunicados masivos a través de mensajes —sms, whatsapp o correo electrónico— indicando que se ha bloqueado la cuenta personal de la víctima o de su tarjeta de débito o crédito.

En ese mensaje aparece un link malicioso, que en caso de pincharlo redirige hacia una nueva página donde se autoriza el pago de una compra no consentida por la víctima. La Policía Nacional aconseja no pinchar dichos enlaces bajo ningún concepto, y ponerse en contacto inmediatamente con la entidad bancaria de referencia.

Al respecto, la Policía Nacional recuerda que las entidades bancarias jamás van a requerir a sus clientes ni los datos de sus tarjetas, ni los personales, ni las claves y las contraseñas de la banca digital, por medio de comunicaciones escritas.

Falso asesor de empresas

Por otro lado, recientemente la Policía Nacional en Almería ha recibido dos denuncias sobre la actuación de un falso asesor que llamaban a empleados de establecimientos haciéndose pasar por asesor de la empresa.

Este falso asesor, y con el supuesto consentimiento del jefe de la empresa, requirió a los empleados para que hicieran un ingreso inminente, que debía saldar unas supuestas deudas contraídas con la Seguridad Social o Hacienda.

En ambos casos, las victimas procedieron al ingreso de las cantidades pactadas, acudiendo a un cajero que solo les permitía el cambio de euros a bitcoins.

Desde la Comisaría Provincial de Almería recuerdan que en caso de recibir una llamada de este tipo, no se debe proceder al pago de cantidad alguna, y menos aún mediante monedas que no sean de curso legal. Las Administraciones Públicas no realizan requerimientos telefónicos para el pago de supuestas deudas, y menos aún con otra moneda que no sea el euro.

Lo aconsejable es contactar personalmente con el propietario de la empresa, y que sea él quien confirme o desmienta los hechos.