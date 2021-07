El Poniente vacunará sin cita a jóvenes de 16 años o más

La delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha convocado la primera vacunación masiva para jóvenes de 16 años o más en Distrito Sanitario Poniente. Se llevará a cabo de forma simultánea el viernes, 30 de julio, en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido y en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar. El objetivo es facilitar las labores de citación en las comarcas del Poniente y de la Alpujarra y agilizar el calendario de vacunación frente a la covid-19.

Las personas nacidas entre 1982 y 2005, que no hayan pasado la enfermedad, podrán acudir a sendos puntos de vacunación de nueve de la mañana a siete de la tarde. No será necesario pedir cita previa, tan sólo presentar Documento Nacional de Identidad o tarjeta sanitaria. La intención es administrar 1.000 vacunas en el Pabellón de El Ejido y 1.000 más en el Pabellón de Roquetas de Mar, en concreto, primeras dosis de Pfizer.

Por otro lado, Distrito Sanitario Poniente llevará a cabo una nueva vacunación sin cita para las personas de entre 40 y 69 años de edad que no han recibido ninguna dosis aún. Tendrá lugar el viernes en el Pabellón Municipal de Deportes de Vícar, de nueve de la mañana a dos de la tarde. A esta convocatoria pueden acudir los nacidos entre los años 1952 y 1981 que no hayan pasado la enfermedad. No es necesario solicitar cita previa, sólo presentar el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta sanitaria. Está previsto administrar 600 dosis de la vacuna Janssen (unidosis), un preparado seguro con una efectividad muy alta frente a la covid-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta.

Las vacunaciones sin cita previa previstas para esta semana están abiertas a los usuarios de las zonas básicas de Distrito Sanitario Poniente, ubicadas Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja y Laujar de Andarax. La gerente, Enriqueta Quesada, ha insistido en la importancia de seguir aplicando las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios: uso de mascarilla, distancia de seguridad y lavado de manos. La prevención es clave para no retrasar el calendario de vacunación. “Una persona contagiada debe esperar seis meses hasta recibir la vacuna”, ha recordado a los jóvenes. No obstante, también ha apelado a la responsabilidad de las personas que ya tienen la pauta completa. “La vacuna te protege de un covid severo, pero no te exime de ser contagiado o contagiar. Es importante someterse a una prueba diagnóstica cuando se ha sido contacto estrecho de un positivo”, ha matizado. Por último, Quesada ha puesto el acento en las secuelas de la enfermedad o ‘síndrome poscovid’, que se manifiesta en forma de disnea, ahogo, cansancio extremo, cefaleas, pérdida de memoria o falta de concentración.

Andalucía continúa bajando la franja de edad para ser vacunado frente a la covid-19. Desde hoy, las personas nacidas entre 2001 y 2003 pueden pedir cita en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+, a través de la aplicación móvil. También a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. A partir del jueves, podrán sumarse también los jóvenes de 16 y 17 años de edad. La inmunización en esta franja de edad se lleva a cabo con Pfizer y Moderna. La disponibilidad de las citas depende de las dosis disponibles. Igualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que se marchan en breve a trabajar o estudiar al extranjero, en este caso, con Janssen.