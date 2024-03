Premios Down de Oro a quienes lucha por mejorar la vida de las personas con Síndrome de Down

La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido, ha puesto el broche de oro a una semana de actividades con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down con la celebración de sus VI Premios Down de Oro entregados a seis entidades, empresas y personalidades que han contribuido y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

Una gala, celebrada en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajamar, la Casa de las Mariposas, presentada por la periodista Rosenda Mirón y los copresentdores Manuel Alejandro Espadas y Sara Fernández-Vega, dos jóvenes con síndrome de Down. Un acto conmemorativo al que han asistido las principales autoridades almerienses, así como representantes de asociaciones y empresas de la provincia que, de alguna manera, han contribuido también a apoyar la labor de Asalsido y a apostar por la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos.

Una cita anual, que este año ha cumplido su sexto aniversario en el que la presidenta de Asalsido-Down Almería, Isabel Parras, ha puesto el acento en recordar que es necesario eliminar las etiquetas para que “nuestras ideas no determinen la vida de las personas con síndrome de Down; que nuestros prejuicios no marquen sus vidas desde el mismo día de su nacimiento. Cada uno tendrá una vida propia y estamos en la obligación de ayudarles a que encuentren su propio camino”.

Precisamente, en esta línea, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha aseverado que “integrar, visibilizar, normalizar y dar valor a las personas que tienen síndrome de Down es sentar las bases de una Almería mejor, más inclusiva, más abierta y con mejores perspectivas de futuro compartido”. Destacando, además, el trabajo que realiza cada día la entidad sin ánimo de lucro. “En nombre del Ayuntamiento de Almería quiero dar las gracias a la presidenta de Asalsido y a todo su equipo por estar transformando nuestra ciudad a base de trabajo, de cariño, de comprensión, de humildad y de cercanía”.

Por su parte, vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha felicitado a Asalsido por el trabajo que lleva a cabo en Almería en favor de la igualdad e inclusión de las personas con Síndrome de Down y ha afirmado que "gracias a vosotros nuestra provincia es una tierra más justa socialmente con igualdad de derechos y oportunidades. Es muy importante que la sociedad conozca vuestra valía y el trabajo que hacéis por la inclusión social, laboral, de ocio y deporte. Almería es mejor gracias a personas como vosotras".

El Residencial XXI, una necesidad en nuestra ciudad

Una inclusión e igualdad de derechos como el de que las personas con síndrome de Down vivan de forma independiente. Así, Parras ha puesto el foco en la necesidad de acometer uno de los proyectos más emblemáticos para la entidad, el ‘Residencial XXI’: “Nuestro mayor reto en estos momentos es construir un edificio de cuatro plantas al lado de nuestra sede, para que 60 personas puedan vivir de forma independiente, garantizándoles todo lo necesario para volar hacia su propio horizonte”. Así, Asalsido cuenta ya en su haber con un solar concedido por el Ayuntamiento de Almería y con el proyecto ya redactado, gracias a la colaboración de la Diputación de Almería, a falta de conseguir los fondos de financiación para comenzar las obras.

Durante su intervención, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha puesto en valor “la labor que lleva desarrollando este colectivo, desde hace 34 años, por las personas afectadas y sus familias”. “Una labor que se traduce en innumerables avances que han hecho posible una integración cada vez mayor de las personas con síndrome de Down y a su vez una sociedad cada vez más inclusiva, gracias a las distintas acciones puestas en marcha desde esta asociación”. Belmonte ha tenido la mano de la Consejería de Salud para favorecer la mejora de la atención sanitaria a personas con Síndrome de Down.

Cabe destacar que este año, Asalsido ha abanderado en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down que el colectivo es #CapazDeTodo buscando así eliminar los estigmas que la sociedad tiene, y que requieren de modificaciones como las llevadas a cabo este año en la reforma del artículo 49 de la Constitución Española recientemente aprobada. “El nuevo texto, aprobado en el pleno del Congreso el pasado 18 de enero, se adapta en lenguaje y lo que es más importante en contenido a la realidad actual y a la terminología internacional”, ha destacado el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Juan Ramón Fernández Imbernón. Además, el secretario general de la Subdelegación ha felicitado a todas las personas e instituciones hoy reconocidas en esta Gala y especialmente a todas las personas que forman parte de la gran familia de Asalsido por su “entrega y compromiso con todas las personas con Síndrome de Down en Almería”.

Una gala de celebración que finalizaba con la actuación de cuatro jóvenes con síndrome de Down, que hizo a todos los asistentes levantarse de su asiento y bailar al ritmo de la música.

Los premiados

Los premiados este año han sido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por su apoyo incondicional a las entidades del sector de la discapacidad; el CEIP Torremar por su trayectoria con alumnado síndrome de Down y por apostar por una educación inclusiva; Supermercados CONSUM por su apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables; el psiquiatra y el psicoterapeuta Antonio Avivar por su voluntariado y su colaboración con Asalsido. Además, Asalsido ha concedido dos menciones especiales al área de Recursos Humanos de Carrefour por su apoyo en la inserción laboral y a María del Carmen Aparicio, por su trayectoria laboral.