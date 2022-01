Preocupación en El Acebuche: casi 60 internos están contagiados de covid

Al menos 57 internos del Centro Penitenciario El Acebuche de Almería han dado positivo por covid desde el pasado martes 25 de enero, según informa el sindicato de trabajadoras y trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Una cifra que supone una altísima tasa de incidencia teniendo en cuenta que la prisión tiene unos 800 reclusos (más del 7% estarían contagiados).

El pasado martes 25 de enero había 32 internos contagiados, según estas mismas fuentes, además a otras dos personas del Centro de Inserción Social (a cuyos internos se les amplió el permiso de salida tras detectarse estos casos). Dos funcionarios de prisiones también dieron positivo.

Con esos datos en la mano, el mismo martes se realizaron 137 pruebas PCR a los internos de los módulosafectados, "siendo excluidos de esas pruebas los funcionarios destinados en esos departamentos", según denuncian los trabajadores. 25 de los reclusos dieron positivo por covid en esas pruebas y otros cuatro obtuvieron un resultado dudoso, lo que eleva la cifra total a 57 positivos confirmados y cuatro casos sospechosos dentro del centro penitenciario, además de los dos casos del Centro de Inserción Social.

Cambios en el protocolo anticovid

El sindicato de trabajadores ha emitido un comunicado en el que tilda la situación de "preocupante", pues recuerdan que el centro almeriense tiene bastante saturación. A esto se añade el cambio en el protocolo de actuación para la detección y aislamiento de casos positivos de covid-19 que entró en vigor días atrás. "Instituciones Penitenciarias establece que a los nuevos ingresos al centro no se les realizará test deantígenos o PCR salvo que presenten síntomas, aunque deberán someterse a una cuarentena de 10 días los que no tengan la pauta de vacunación completa y 7 días los que sí la tengan".

El sindicato TAMPM considera que esta medida "supone una temeridad al tratarse de un centro cerrado" y muestran su deseo de que la situación no vaya a peor".

El protocolo aprobado para evitar el colapso de la sanidad penitenciaria prioriza la realización de pruebas diagnósticas para confirmación en los casos que presentan sintomatología compatible con covid-19, con especial atención a las personas con mayor vulnerabilidad y al compañero de celda si lo hubiera.Los casos confirmados tienen que aislarse en celda durante siete días, con al menos tres días sin síntomas, sin necesidad de realizar otra prueba. Mientras dure el aislamiento se realizará seguimiento activo priorizando los casos diagnosticados en mayores de 70 años, con inmunosupresión por causa intrínseca o extrínseca, embarazadas y personas no vacunadas.

Al compañero de celda de un caso positivo se le realiza la prueba siempre, pero no así a sus contactos estrechos si están vacunados: si no presentan síntomas se les mantendrá durante 10 días en cuarentena modular.

En cuanto a los contactos estrechos sin pauta de vacunación completa y las personas con mayor vulnerabilidad permanecerán en cuarentena celular, en su módulo o en un módulo habilitado, durante 10 días.

Se realizará seguimiento activo de los contactos estrechos para detectar síntomas y en el caso de aparecer casos sintomáticos nuevos se reiniciará el proceso con el aislamiento sanitario celular del caso y la gestión de contactos.

quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:Los casos de Covid en la prisión de Almería continúan aumentando deforma preocupante. El pasado 25 de enero las cifras hablaban de 32 contagiosen el Centro Penitenciario sumado a otros 2 en el Centro de Inserción Social (acuyos internos se les amplió el permiso de salida al comunicar la incidencia), asícomo 2 funcionarios de prisiones.Ese mismo día 25 se realizaron 137 PCR a internos de los módulosafectados, siendo excluidos de esas pruebas los funcionarios destinados en esosdepartamentos. Como resultado de esas PCR hay que sumar 25 nuevospositivos y 4 dudosos, lo que eleva la cifra total a 57 positivos y 4 dudosos enel Centro y 2 positivos en el CIS.La situación es preocupante, debido a la saturación del centro, añadido ala puesta en marcha del nuevo protocolo de Instituciones Penitenciarias queestablece que a los nuevos ingresos al Centro no se les realizará test deantígenos o PCR salvo que presenten síntomas, aunque deberán someterse auna cuarentena de 10 días los que no tengan la pauta de vacunación completa y7 días los que sí la tengan. Desde este sindicato consideramos que tal procedersupone una temeridad al tratarse de un centro cerrado, y esperamos queverdaderamente la situación no empeore.