El sector de las hostelería y la restauración, sin olvidarnos de los hoteles y chiringuitos, es uno de los que más está sufriendo esta crisis que está provocando la pandemia mundial del Coronavirus. Hay que recordar, a este respecto, que el Gobierno está preparando un final del confinamiento y regreso a la normalidad en dos tiempos: uno que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de año. Ese es el planteamiento que la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ha esbozado en una entrevista en la televisión pública estatal.

El plan es que en verano se pueda recuperar la actividad en muchos sectores que llevan parados desde mediados de marzo. Y que después lo hagan los sectores más tocados por el parón, los vinculados al sector servicios, en los que se cuenta con que tendrán muchas dificultades para volver a la normalidad. En este punto, la ministra ha insistido en que habrá sectores, como turismo, navegación aérea y marítima, ocio y cultura, que tendrán “enormes dificultades” para reanudar su actividad, por lo que ya se están diseñando medidas que den “amortiguación social” a estos sectores. De hecho, ha subrayado que “hay que cuidar y proteger” al sector turístico y a sus actividades asociadas (restauración, hostelería y comercio) , dado el peso que tienen en la estructura productiva de España. Antes de la pandemia del Coronarias, estas actividades daban empleo a cinco millones de asalariados.

Ante esto, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL), Diego García, indicó a este medio que este “desconfinamiento” se hará de manera escalonada. “De la misma manera en que se puedan ir abriendo negocios, establecimientos, hoteles y bares, deben de ir las medidas económicas, las cuales tienen que ser paulatinas para que ningún negocio se quede en el camino”, indicó.

El dirigente de una de las asociaciones más antiguas de la provincia, con más de cuarenta años de actividad, matizó también sobre este problema que ”esperemos que los estamentos públicos estén a la altura y se salven esos 300.000 negocios hosteleros que aproximadamente hay en España”.

Preguntado por la situación actual del sector, García explicó que “ahora, sobretodo, nos preocupan los negocios que se estaban preparando para abrir en Semana Santa, como chiringuitos y hoteles, y no han podido hacerlo. Al no estar abiertos, además, no han podido acogerse a ningún tipo de ayuda. Tienen una situación muy complicada pero no los abandonaremos”.

El sector hostelero, pese a todo, no será el último en reincorporarse a la actividad aunque si lo hará de forma distinta.“Nos han dicho que no seremos el último sector envolver a abrir pero sí es cierto que habrán un cambio de paradigma total. No se abrirá con las mismas condiciones que antes. Habrá medidas de protección que garanticen la seguridad de los clientes y, por supuesto, del personal”, finaliza Diego García.

En esta misma línea, Isabel Juan Rodríguez, gerente de ASHAL, comentó que “hay otros sectores como el ocio nocturno, teatros, cines, cultura...que abrirán después que nosotros, no seremos los últimos. Sin embargo, todo se hará con sus restricciones y con su aforo máximo de personas y clientes”.

“La labor de lucha, de información e incluso psicológica que están haciendo las federaciones de hoteles y de hostelería es enorme. Están luchando diariamente por este sector para que no quede desamparado y para ayudar a todos nuestros asociados de cara a que ninguno se quede por el camino”, puntualiza Isabel Rodríguez. “Los cálculos de la Federación son de pérdidas de uno de cada cuatro establecimientos aunque esto depende de otros factores como el territorio”, añade la gerente de ASHAL.

“Nosotros, dentro de lo malo, aspiramos a tener algo de verano en los meses de septiembre-octubre para al menos recuperar algo pero, por ahora, todo es incertidumbre. Seguiremos trabajando por y para nuestros asociados”, finaliza.