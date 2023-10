La Presidenta de la Junta Electoral de la Universidad de Almería no ha sido relevada en ningún momento de su cargo

La defensa legal de la Presidenta de la Junta Electoral de la Universidad de Almería ha hecho llegar a los medios de comunicación una serie de correcciones a los medios que difundieron la noticia titulada como “Anulan los votos por correo en las elecciones a rector de la UAL por presuntas irregularidades".

El texto en cuestión es el siguiente: "En la noticia difundida por este periódico titulada 'Anulan los votos por correo en las elecciones a rector de la UAL por presuntas irregularidades', fechada el pasado 4 de octubre, se deslizaron una serie de inexactitudes que pasamos a rectificar en el sentido de manifestar que: 1. La Presidenta de la Junta Electoral de la Universidad de Almería no fue relevada en ningún momento de su cargo, sino que ésta ejerció voluntariamente su derecho de abstención por su vínculo matrimonial con una persona que apoyaba a uno de los candidatos a rector, siendo en el momento de la publicación de la noticia Presidenta Titular de la Junta Electoral. 2. En ningún caso la citada abstención derivó de una actuación irregular o delictiva de la Presidenta de Junta Electoral en la tramitación de la reclamación presentada por el Presidente del Consejo de Estudiantes de la UAL. 3. El contenido de la noticia publicada se extrajo básicamente del c de una denuncia presentada por el Presidente del Consejo de Estudiantes ante varias instancias de la Universidad de Almería, por lo que se trata de hechos relatados por él, no contrastados y sin dar a conocer otras versiones de los hechos.”