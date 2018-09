Profesionales que trabajan en barrios desfavorecidos se quedarán en la calle

Las concejalas del PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Amparo Ramírez y Amalia Román, han denunciado que el equipo de gobierno del PP va a dejar en la calle a trabajadores y educadores sociales que llevan años realizando su labor en los barrios desfavorecidos de la ciudad en condiciones de precariedad laboral por parte del Consistorio. Ambas formaciones reclaman la creación de una bolsa de empleo igualitaria donde puedan incorporarse estos quince profesionales y que no se pierda su experiencia y, sobre todo, que no quiebre "la confianza "de las familias con las que llevan trabajando más de diez años, algo que, consideran, sería una pérdida irrecuperable, no sólo para los usuarios, sino para toda la sociedad. La creación de una nueva bolsa, basada en criterios objetivos y cuyas bases sean negociadas con las centrales sindicales, haría posible que tanto ellos como cualquier interesado que reúna los requisitos pudieran ser llamados para trabajar en este programa. Plantean que dicha bolsa, además de atender los criterios de igualdad, méritos, capacidad y transparencia, de valorar la formación y la experiencia, establezca también cuatro categorías profesionales bien definidas: trabajadores sociales, educares sociales, psicólogos y monitores. De la bolsa se podría realizar la contratación del personal vinculado al nuevo Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, financiado por la Junta con más de 6 millones, que permitirá la incorporación, a tiempo completo y durante cuatro años, de una serie de técnicos en el ámbito social, así como profesionales de otros programas.