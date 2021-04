Profesores de la UAL reclaman su vacunación tras la vuelta a las clases presenciales

El comité de empresa del Personal Docente Investigador (PDI) laboral y la junta de PDI funcionario de la Universidad de Almería ha reclamado este miércoles la vacunación de los profesores tras a vuelta a la presencialidad de las clases, que se ofrecen en un forma híbrido, el pasado 12 de abril, lo que les expone al "contacto directo con el grupo de población de mayor riesgo" que, según señalan, es actualmente el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.

"La postura del comité de empresa del PDI laboral y de la Junta de PDI funcionario es que es primordial no poner en riesgo la salud y mantener la máxima seguridad de los trabajadores a los que representamos, del PAS y de los propios alumnos", han manifestado antes de trasladar que "no se deberían haber retomado las clases presenciales" sin la vacunación del profesorado, lo que ya se expuso ante el Rectorado.

En un comunicado, la representación laboral del claustro ha incidido en que "en breve" se tienen que realizar las pruebas de acceso a la universidad y los exámenes presenciales en el campus, por lo que consideran que dicha situación "justifica plenamente" su inclusión en los grupos de vacunación como ocurre en otros "niveles educativos".

En esta línea, han apuntado el "contrasentido" en el que se halla su situación puesto que, por un lado, el Ministerio de Sanidad no percibe a los profesores universitarios como "trabajadores esenciales prioritarios en el proceso de vacunación" ante la posibilidad de dar clases online mientras que, por otro lado, la Junta de Andalucía estableció mediante una orden la vuelta a la docencia presencial.

Para ambas entidades, la restricción que impedía la vuelta a la presencialidad en universidades como Granada y Almería fue modificada por la Junta de Andalucía "sin un criterio objetivo y sin dar ningún tipo de explicación al profesorado". "En muchos casos se aludió a la incomprensión de la sociedad, ya que al igual que la docencia en colegios e institutos seguía siendo presencial, en la Universidad también debía serlo".

Así, han apuntado que las justificaciones de tipo académico "han demostrado no ser válidas en el escenario de docencia presencial híbrida que tenemos, que obliga a implementar un sistema de turnos para cumplir los aforos máximos".

"La implicación y la dedicación del PDI y del PAS ha sido muy alta, y la Universidad de Almería no ha visto resentida su labor académica desde el inicio de la pandemia, y las clases han continuado en modo híbrido o en modo online según establecían las autoridades sanitarias", han asegurado tras recordar que "muchas asignaturas no han dejado de ser presenciales en ningún momento" pese a lo cual "el profesorado de la Universidad no ha sido vacunado".