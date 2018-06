Prorrogan la cárcel al condenado por el asesinato de su bebé de 45 días

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado la prórroga de la prisión provisional comunicada y sin fianza para Hicham B., el hombre condenado a 23 años y diez meses de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco después de acabar a golpes con la vida de su bebé, de 45 días, en su casa de Campohermoso en Níjar (Almería) tras arrebatárselo "sorpresivamente" a su madre a finales de junio de 2016.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la defensa ejercida por el letrado Nabil El Meknassi, quien esta semana formalizará el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el fallo dictado tras el juicio con tribunal de jurado que se celebró este mes y tras el que se le impuso a su patrocinado 21 años por asesinato, dos años de prisión por un delito de maltrato habitual en el ámbito de violencia sobre la mujer y diez meses por un delito de lesiones.

El abogado mantiene el informe psiquiátrico presentado durante el acto de juicio con el que tratará de respaldar que el padre del pequeño sufrió un "trastorno mental transitorio", por lo que "no era consciente" del hecho de haber acabado con la vida de su pequeño ni habría tenido "voluntad" de ello. Asimismo, reincidirá en la atenuante de reparación de daño que fue reconocida por el jurado después de que se ingresara una indemnización de 3.000 euros a favor de la perjudicada pero que el tribunal no tuvo en cuenta en la imposición de la pena al tratarse de una "suma no solo parcial en relación a la indemnización que procede" sino por ser "absolutamente insuficiente y distante de un mínimo apreciable", según la sentencia dictada al respecto.

El jurado rechazó por unanimidad de todos sus miembros que el acusado sufriera algún tipo de trastorno mental transitorio de tipo disociativo que le impidiera comprender las consecuencias de sus actos o controlarse, al tiempo que ha considerado que durante el juicio, en el que el procesado aseguró que sus hechos se debieron a una "acción involuntaria" puesto que afirmaba no recordar nada más allá de ver al bebé en el suelo, no se mostró "colaborador".