El Puche regularizará su luz para reducir los 'enganches'

Como ya pasara en Los Almendros. El barrio de El Puche se va a ver sometido a una regularización de su consumo eléctrico. Las calles Antonio Mairena y Manolo Caracol son las que se soportan un mayor número de enganches, de hecho, hace apenas una semana, Endesa y la Policía Nacional realizaron una actuación en la que ejecutaron el corte de suministro de 254 conexiones ilegales.

Los vecinos protestaron alegando que en ningún momento fueron avisados y solicitaron un encuentro tanto con la compañía como con la responsables de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Estos le han hecho saber a los ciudadanos del barrio que es la situación es inviable debido al elevado consumo que se está llevando en el barrio a causa de los enganches ilegales, pues aunque la mayoría está al margen de las actividades que allí se están desarrollando, aquellos que se dedican al cultivo de plantas de marihuana indoor provocan un gasto que debe asumir la empresa. La inseguridad que esta forma de contarse a la electricidad acarrea y el gasto que supone, unos 150 millones de euros anuales, son los motivos que la compañía eléctrica esgrime para llevar a cabo estas actuaciones.

Los ciudadanos se muestran satisfechos con las soluciones planteadas

Es por ello que se ha llegado a un acuerdo. Se va a regularizar el consumo eléctrico. El próximo paso es la instalación de contadores de luz en las viviendas. Mientras tanto, los vecinos se están inscribiendo para ser beneficiarios del bono social que les podría otorgar descuentos de hasta el 50% en los recibos de la compañía.

Por este proceso pasó ya el barrio de Los Almendros. Sin embargo, no ha llegado a calar. En el verano de 2014, los plomos se fundieron en el barrio de Los Almendros. La red eléctrica no dio más de sí. En torno a medio año pasaron el 90% de los vecinos del barrio de Los Almendros sin luz en sus viviendas. Los enganches ilegales colapsaron el sistema y la empresa encargada del servicio, el Ayuntamiento y la Junta tuvieron que tomar medidas. Fue entonces cuando se llevó a cabo un proceso de regularización eléctrico de esta zona de la capital. Muchos de ellos tramitaron los expedientes para engancharse, y no de forma ilegal, a la luz. Aun así, no todos los llevaron a cabo.

Para que esto fuera posible se instaló una nueva red general, la más moderna de la capital, con el fin de dar el servicio adecuado a los vecinos del barrio. Esta red podría haber soportado tres veces el consumo máximo establecido para el barrio.

Con estos trabajos, Los Almendros se convertía en un barrio con un abastecimiento adecuado a sus necesidades. Todas las viviendas -un total de 295- contaron entonces con contador propio. Algo que no sucedía con anterioridad. Es cierto que la precariedad económica de los vecinos de esta zona hace complicados los pagos, pues, en principio, para regularizar el servicio había que abonar casi 400 euros, sin embargo, Endesa dio facilidades y este pudo ser abonado mediante mensualidades.

Pero los enganches siguen existiendo. Ya hubo problemas de colapso justo después de finalizar las obras. Y al final, el asunto terminó explotando de la peor forma posible. La compañía construyó en el barrio el abastecimiento eléctrico más moderno de la capital, que tuvo un coste aproximado de medio millón de euros. Los cables se quemaron y huboque volver a reformular el sistema.

Las fuentes consultadas por Diario de Almería no solo apuntan al uso doméstico de electricidad para rutinas habituales, si no también por el cultivo de marihuana, algo que también ha dado problemas en distintos barrio como el de La Chanca, con manifestación incluida de sus vecinos para que se pusiera fin a esta práctica.

En Los Almendros, tan solo una treintena de viviendas, de las 300 que tiene registradas el barrio, cumplen con los pagos a la compañía eléctrica. El resto se las ingenia o vive de los enganches.

La Chanca también ha sido objeto de intervenciones.