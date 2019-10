Los restos hallados en la Plaza Manuel Pérez son un muro de la Puerta de Pechina y los mejor conservados de la muralla de la ciudad

Los restos arqueológicos que salieron a la luz durante las obras de adaptación de un local sin uso para abrir una taberna, en la Plaza Manuel Pérez García de la capital, son los más importantes de los que hasta ahora se hayan hallado en la ciudad de Almería.

Tras una intervención arqueológica preventiva y seguimiento arqueológico por parte de la Junta de Andalucía y de expertos, la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico ha determinado que se trata de “uno de los lienzos mejor conservados de la muralla urbana de la ciudad, y el único de la etapa moderna, que tengamos constancia, conservado”. Así reza en el informe técnico al que ha tenido acceso Diario de Almería, y en el que además se incide en que el lienzo de muralla, que se ha recuperado gracias a estas obras que se llevan a cabo por parte de un particular, mide 14,30 metros de largo por 4,20 metros de alto”. “Se trata de un muro de sillares vistos que se disponen en soga y unidos con mortero de cal. Constructivamente, la muralla está rellena de cascajo y mampuesto unido con mortero de cal y conserva parte de su cimentación en el sótano del local, con una altura conservada de unos dos metros, aunque es posible que la muralla continúe en el piso de arriba”, como reza en el informe de Patrimonio Histórico.

Ante esto, la Junta de Andalucía determina que: “Estudiada la documentación técnica presentada, el muro localizado podría ser uno de los laterales que conformaban la Puerta de Pechina, el situado más al norte, aunque este planteamiento contradice la planimetría histórica, en la cual el muro estaría situado más al sur. Esta hipótesis está basada en las evidencias arqueológicas, pues la terminación del muro documentado hace esquina hacia el sur y, además, no existe relación del muro con los restos arqueológicos descubiertos hacia el norte en dos intervenciones realizadas anteriormente. Otra hipótesis planteada también por el director de la intervención, puede ser que el muro se situaría como lateral sur de la puerta de Pechina, en línea con la Iglesia de Santiago. Esta posibilidad se plantea en el supuesto de que la esquina documentada en el muro no fuese el cierre hacia el sur, y perteneciese a otra estructura no recogida en el plano de Spalleti (1793)”.

Ante las incógnitas planteadas respecto a la ubicación del muro documentado, la administración andaluza prevé, en un futuro, ampliar la intervención mediante catas murarias en el interior del edificio y en la planta superior, así como en el exterior, en la Plaza Manuel Pérez García, con el fin de determinar la ubicación del muro documentado y, por lo tanto, de la Puerta de Pechina. Así lo ha explicado la propia delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera.

Respecto a las actuaciones y medidas de conservación efectuadas en el local, el gerente de la taberna que se va a abrir en breve en este lugar emblemático de la ciudad y que llevará por nombre El Rinconcillo, ha procedido a retirar los restos de enlucido que quedaban, cementos, maderas, hierros y demás elementos incrustados en la piedra que afeaban su conservación. Se han sellado las grietas del muro con mortero de cal y, finalmente, se ha aplicado un tratamiento de consolidante e hidrofugante sobre la superficie de piedra.

Sin lugar a dudas, la Taberna El Rinconcillo, será un lugar privilegiado para los almerienses y visitantes, que podrán tomarse un café, un vino o una tapa al lado de los restos históricos más importantes que hasta hoy han aparecido en la ciudad, y los mejor conservados.