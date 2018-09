"Quiero un debate electoral con Posadas y que reine la cordialidad"

-están próximas las elecciones a rector y a claustro. ¿Hay ya una fecha fijada ya? ¿Volverá a presentar candidatura?

- En principio mi propósito es no alterar las fechas que corresponden. Lo más próximo son las elecciones a claustro, que se convocarán en noviembre, y después las elecciones a rector, a las que sí presentaré candidatura. Yo tomé posesión el 2 de junio de 2015 y por lo tanto hasta esa fecha no se cumple mi mandato. Lo normal es que convoque un mes o mes y medio antes de esa fecha para no alterar y que las elecciones se puedan desarrollar antes de que acabe el curso académico.

-¿Cuál es su relación con Antonio Posadas?

- A nivel personal tan cordial como que hemos tomado café-desayuno hace unos días. Hablamos del verano, como personas civilizadas que somos. Lo único que no coincidimos en el proyecto académico para esta Universidad. Él ejerce su derecho de presentar candidatura independiente para estas elecciones, y lo único que le pido a él y otros candidatos, que no se alteren las normas de convivencia y la tranquilidad de este campus. Que el proceso electoral transcurra con normalidad y ejemplaridad en las normas de convivencia. Y que llegado el momento de presentar programas que haya un debate y reine la cordialidad. Y que gobierne como rector el candidato que la comunidad universitaria decida.

-¿Cuál ha sido el motivo de su cese?

-El motivo del cese ha sido precisamente esas diferencias a la hora de entender las políticas que se desarrollaban. Yo no entendía por qué previamente él no había presentado la dimisión, que hubiera sido lo natural. Era ya una situación insostenible. El equipo de trabajo no somos él y yo, sino que somos 18 personas en el Consejo de Dirección y si él no estaba de acuerdo, no tenía sentido que siguiera trabajando con nosotros. Quizá la distinta forma de trabajar de cada uno es lo que ha quebrado la confianza entre Posadas y yo. En esto pasa como en las parejas, uno se casa con mucha ilusión y se promete amor eterno pero al cabo del tiempo y con la convivencia uno se da cuenta a veces que no es lo que esperaba.

-¿Qué ha de cierto en el presunto pacto verbal que hicieron hace cuatro años?

-Es cierto que mi intención era permanecer en el rectorado solo cuatro años. Eso es verdad y lo he comentado tanto en privado como en público. Lo que pasa es que cuando empiezas a realizar un proyecto cuatro años se quedan muy cortos. No ya solo por aspiración personal. El equipo de trabajo es muy amplio, la gente que te apoya es la que te hace valorar y hay que velar por los intereses generales. Yo he percibido un interés general de que debo continuar con el proyecto y consolidar la universidad que hoy tenemos, que está muy bien valorada dentro y fuera, y así se lo expresé con absoluta lealtad a Antonio Posadas. Y a partir de ahí, él ya tomó la decisión. A nivel de rectores hemos comentado en muchas ocasiones que en lugar de cuatro años el periodo de gobierno lo ideal serían seis. Podría haberlo cambiado con el cambio de estatutos pero no quise que la gente entendiera que lo hacía por un interés personal. Quizá en el segundo mandato le plantee a la comunidad universitaria, una vez ya libre de toda sospecha, que lo ideal sería modificar los años de rectorado a seis años. En cuatro años no da tiempo a desarrollar los proyectos porque hay muchas cuestiones que no dependen solo del rector, tanto planes de nuevas titulaciones por los procesos de calidad que llevan internos, como planes de infraestructuras...

-El próximo día 6 de octubre se inaugura el curso académico. ¿Qué espera de este año? ¿Cuáles son los principales objetivos?

- Este curso vamos a ofertar tres másteres nuevos, y además dos cursos MOOC, cursos abiertos a todo el mundo que se hacen online. Uno es sobre temas de invernaderos y otro sobre microalgas, dos de los ámbitos en los que somos más competitivos a nivel mundial. Esperamos que se matricule gente de cualquier parte del mundo. También trabajamos conjuntamente con todas universidades andaluzas en otro curso MOOC sobre espacios naturales. Queremos poner en marcha la docencia online para formación en idiomas, así como completar todos los acuerdos a nivel andaluz con el profesorado. En este punto tengo que decir que somos la universidad que más rápido pone los acuerdos a nivel andaluz. Y a nivel cultural seguiremos incrementando nuestra aula de cultura.

- ¿Se ha pensado ya quiénes van a ser investidos honoris causa?

- Tenemos pendiente tres doctores honoris causa para este curso que está próximo a empezar. Uno de ellos será concedido al primer rector-gestor de la Universidad de Almería, Alberto Fernández. Se trata de un acto que precisamente muy vinculado a la conmemoración del 25 Aniversario. Y luego, también serán investidos honoris causa un profesor de Física y otro de Económicas cuya identidad ya se conocerá más adelante.

- ¿Cuándo se entregará la medalla de oro a Pedro Molina?

- El anterior rector, Pedro Molina, recibirá su medalla en un acto específico para ello. Será seguramente en un momento en el que no haya ningún tipo de interferencia política y esto ya lo hemos hablado él y yo. Seguramente será una vez pasado el proceso electoral. Hacerlo en proceso electoral puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones. Hay analistas muy finos que quizá van a ir más allá de las cosas simples. La realidad es que la medalla de oro de la UAL ya la tiene concedida por Consejo de Gobierno y lo único que queda es realizar el acto de entrega. Al anterior rector se le concedió en el Consejo de Gobierno estando Pedro Molina y sin embargo la entrega la hice estando yo como rector. Tengo que decir que a la Universidad de Almería le ha sido concedida por sus 25 años de vida la medalla de oro de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada.

- ¿Cuál es el posicionamiento de la UAL respecto a otras universidades andaluzas o españolas? ¿Cuál es su prestigio internacional en la actualidad?

- Hay muchos ranking circulando pero quizá los más destacados, en el ámbito internacional sean el de Shanghai y el de Times Higher Education (THE) que es muy prestigioso. Ahí la UAL el año pasado entró por primera vez entre las mil mejores del mundo. De hecho, de las 75 universidades españolas solo 29 estamos en ese ranking. Y además, tiene otro miniranking solo para universidades de menos de 50 años entre las que la UAL se posiciona entre las 250 mejores del mundo. Estos datos tienen muchísimo mérito, pues estar entre las mil universidades mejores del mundo es una revolución, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mundo hay unas 25.000 universidades. Esto quiere decir que estamos en el 5% de las mejores. Y a nivel nacional hay otro ranking que nos sitúa también entre las mejores, en Andalucía concretamente por encima de la Universidad de Granada.

- ¿Cómo son las relaciones con el tejido empresarial de la provincia a la hora de que los alumnos puedan hacer prácticas?

- Las relaciones con el tejido empresarial en la provincia son excelente. Tenemos miles de convenios activos. De hecho, una parte del presupuesto de la Junta de Andalucía va en función del número de prácticas que hay por alumno. El año pasado en este sentido la UAL fue la mejor valorada de Andalucía. Para hacernos una idea, Sevilla tiene cuatro veces más alumnos de la Almería pero sin embargo sólo tiene el doble de prácticas de empresa. Ahora mismo estamos colaborando con el Consejo Social para cuantificar el porcentaje de ocupación que tienen los alumnos una vez que concluyen sus estudios y realizan las prácticas, pero por ahora es muy complicado tener un dato fiable.

- ¿Qué proyectos tiene su equipo de gobierno para impulsar los equipos de investigación, que son seña de identidad y para que esos proyectos sean más visibles para la sociedad almeriense?

- La Universidad de Almería mueve 12 millones de euros de ingresos de los investigadores por convocatorias competitivas. Nosotros lo que debemos hacer es facilitar el trabajo a los investigadores y en eso estamos, trabajando para que puedan aprovechar los recursos. Todos los proyectos de investigación tienen una parte de costes indirectos (electricidad, compra de equipos...) y nosotros vamos a asumir los costes para devolverle a los investigadores esa parte de gastos de forma íntegra, para que ellos a su vez lo puedan revertir en contratación de becarios, nuevos equipos o lo que necesiten. Esto se aprobará precisamente la próxima semana. Luego, a parte tenemos otras convocatorias con fondos propios. Entre otros, el Plan Transfiere, para que las investigaciones puedan revertir los proyectos de investigación en la solución de problemas de la sociedad actual. Incluso ayudas para hacer proyectos de proyectos.