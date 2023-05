Rafael Montes presenta una mochila cargada de “ilusión y trabajo" para seguir gobernando en Fiñana

El candidato a la reelección por el PSOE y alcalde de Fiñana, Rafael Montes, ha entregado a todos los integrantes de su candidatura una mochila cargada de “ilusión y trabajo” con la que gobernar tras las elecciones municipales del 28 de mayo, convencido de que los vecinos y vecinas del municipio volverán a depositar su confianza de manera mayoritaria en el PSOE. Rafael Montes se ha referido a los integrantes de su lista como “personas buenas, gente de pueblo, que está al día de todo lo que necesitan sus vecinos y vecinas”. “Vamos a afrontar grandes y nuevos retos y el primero va a ser ganar bien, ganando a la derecha, a los tres partidos de derechas que se presentan para defender solo sus intereses particulares”, ha asegurado.

En un acto público, en el que también han participado el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, y el secretario general de las juventudes socialistas de la provincia de Almería, Juan Francisco Garrido, Montes se ha preguntado qué ha hecho la derecha por Fiñana en este tiempo y ha recordado que la “única medida que ha tomado ha sido cerrar la Residencia de Día, a la que el Gobierno de Moreno Bonilla echó el cerrojo y, a pesar de todas sus promesas, no ha vuelto a abrir”. De la misma manera, Montes ha reprochado al presidente de la Diputación provincial que nunca haya hecho una visita institucional al municipio, “al que ha dado de lado constantemente durante estos años”. De esta manera, ha considerado que Fiñana ha seguido avanzando y progresando gracias al trabajo y al esfuerzo del equipo de gobierno socialista, que ha estado pendiente de sus vecinos y vecinas, especialmente “en aquellos duros meses de la pandemia”.

Cumplimiento del programa electoral

A pesar de todo, ha asegurado que los socialistas han cumplido casi en su totalidad el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones pasadas. “Lo que no se ha cumplido es lo que no dependía de mí, sino de la Junta y de la Diputación gobernadas por el Partido Popular”, ha puntualizado el candidato del PSOE. Por su parte, Juan Antonio Lorenzo ha dicho sentirse orgulloso de la candidatura socialista de Fiñana, augurando su victoria no solo en el municipio, sino en toda la comarca. “Vamos a hacer pleno de alcaldes y alcaldesas socialistas en Nacimiento, cuyos candidatos y candidatas se presentan a la reelección con el aval del trabajo bien hecho”, como es el caso de Rafael Montes, que vuelve a proponer un proyecto “ganador, social e integrador”.

Lorenzo Cazorla ha animado al voto a toda la ciudadanía para desbancar también al Partido Popular de la Diputación provincial de Almería, “que está siendo gestionada de manera sectaria, ayudando a los grandes municipios gobernados por el PP y olvidando a los pueblos del interior, los pequeños municipios, que es la verdadera esencia y la razón de ser de esta Institución”. Por su parte, el líder provincial de las Juventudes Socialistas ha advertido de que “el 28 de Mayo nos jugamos mucho y Fiñana se juega mucho”. En este punto, Juan Francisco Garrido ha incidido en que solo hay dos modelos de gestión posibles, “el del retroceso, los recortes en servicios públicos y la marginación de las zonas rurales, que es el modelo de las derechas, llamadlo PP, VOX, Ciudadanos o como queráis, son todos lo mismo; o el del avance, la apuesta por los servicios públicos, los jóvenes, el medio rural y por nuestros pueblos que defiende el PSOE”.