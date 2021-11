Ramón Herrera afirma que la inversión llegará a Almería pese a la pinza de PSOE, Vox y Podemos

El portavoz del PP de Almería y parlamentario andaluz, Ramón Herrera, ha criticado hoy la pinza formada por PSOE, VOX y Podemos, para vetar el Presupuesto de la Junta de 2022 a pesar de ser el más expansivo y social de la historia y en el caso de la provincia de Almería, contar con inversiones millonarias para llevar a cabo proyectos tan importantes como el Hospital de Roquetas de Mar, el edificio judicial de Huércal-Overa o concluir la Autovía del Almanzora.

Según ha explicado Herrera, mientras en el Congreso de los Diputados se aprobaban los PGE que castigan a nuestra comunidad, en el Parlamento Andaluz PSOE, VOX y Podemos apostaban por el voto en contra a los Presupuestos de la Junta y por ralentizar las inversiones previstas.

Ante esta situación, el portavoz del PP ha subrayado que “hay un compromiso por parte del Gobierno de Juanma Moreno de hacer todo lo posible para que esas inversiones lleguen de una forma u otra a la provincia” aunque ha reconocido que habrá que llevar a cabo modificaciones de crédito y las trabas administrativas serán mayores.

Ramón Herrera ha criticado que VOX, el partido que hace tres años contribuyó de manera decisiva al cambio en Andalucía dando su apoyo externo con un Acuerdo de Gobierno al Partido Popular y Cs, haya traicionado al cambio en Andalucía apostando por volver al socialismo.

“En Andalucía ha costado 37 años tener un gobierno del PP, y VOX en un solo día y únicamente por intereses partidistas traiciona ese cambio con el único fin de que se convoquen elecciones autonómicas”, ha afirmado.

Por ello, el portavoz popular ha lanzado un mensaje a VOX dejando claro que “el Gobierno de Juanma Moreno pretende agotar la legislatura porque en el Partido Popular pensamos primero en los andaluces y después en nuestro partido, mientras que VOX piensa única y exclusivamente en su partido”.

Finalmente se ha referido también al Partido Socialista de Espadas Cejas y ha lamentado que no tengan el coraje y la capacidad de defender los intereses de Andalucía por encima de los intereses de Pedro Sánchez. En este sentido ha recordado como el PSOE ha sido capaz, a través de enmiendas a los PGE, de dar una lluvia de millones de euros a las comunidades autónomas que los han chantajeado con sus votos; como son capaces de exigir a Netflix, HBO o Amazon que tengan un porcentaje de horas en catalán pero no son capaces de exigir a sus socios de gobierno que ese mismo porcentaje lo tengan los niños catalanes en las aulas; como dan 50 millones de euros en investigación directa a Cataluña y no dan lo mismo a Andalucía; o cómo conceden dos millones de euros para compensar el peaje en las autovías catalanas mientras al resto de españoles nos quieren imponer el pago por circular por esas vías.

“El PSOE en Andalucía ha dejado de defender los intereses de Andalucía para defender los intereses del Partido Socialista de Pedro Sánchez”, ha concluido.