Reconocen que el despido de una interina de la Junta fue improcedente

El sindicato CSIF Almería ha informado de que su asesoría jurídica ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconozca el despido improcedente de una interina de la Junta de Andalucía. Según indica la organización sindical en una nota, el fallo, que aún no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo (TS), "podría afectar a cerca de medio centenar de trabajadores en la provincia".

Han explicado que la trabajadora cuyo despido improcedente ha sido reconocido gracias a la labor de la letrada Ana María Alcázar, pertenece a la Delegación Provincial de Igualdad y Políticas Sociales. De esta manera, la sentencia "confirma la declaración de indefinido no fijo y la improcedencia del cese y reprocha a la Junta que tenía que haber reubicado a la trabajadora indefinida no fija cesada por un concurso de traslado y que no ha aplicado el artículo 20.7.1 del Convenio de personal laboral de la Administración autonómica". De no ser así, tal y como recoge la resolución, la Junta "tendría que pagar una indemnización por despido improcedente por más de 10 años, en el caso puntual de esta trabajadora, con el abono de una cantidad que podría oscilar en torno a los 40.000 euros". Esta situación, explican desde CSIF, se produce porque la administración "realiza contratos temporales que finalmente se alargan en el tiempo más de tres años", por lo que este personal deja de ser temporal tal y como recoge el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, pasando a ser un trabajador laboral, indefinido no fijo con una serie de derechos concretos de estabilización del empleo. "En el caso de la trabajadora de Almería, llevaba siendo personal temporal de la Junta más de 9 años", puntualizan. Así, a juicio de CSIF, esta sentencia vuelve a "poner de manifiesto la tasa de temporalidad excesivamente alta" entre los trabajadores de la Junta de Andalucía y la "precariedad y mala gestión que la administración andaluza emplea con sus trabajadores".