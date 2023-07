Así es el nuevo paquete de medidas de Recortes Cero

Recortes Cero se concentró este sábado en 20 mercados de puntos diferentes de toda España, incluyendo el Mercado Central de Almería, en el que repartieron folletos entre la gente que acudía a comprar y a los mismos tenderos, denunciando que “quien sube los precios no es el tendero, es el banquero”. Según el cabeza de lista por Almería, Ricardo Romero Teva, la inflación "es un atraco de bancos de monopolios que no viene determinada por los efectos de la pandemia, de la invasión de Ucrania o de la sequía, no es como una catástrofe natural de la que no se puede responsabilizar a nadie”.

En su comunicado, la coalición ha expresado que la subida de precios es responsabilidad, entre un 66% y un 90%, de los bancos, eléctricas, y petroleras que aumentan sus beneficios mientras los salarios pierden cada vez más poder adquisitivo, aseguran, además de los intereses que pagan pymes y autónomos por los préstamos que piden para sobrevivir y que ya se han triplicado. A todo esto hay que sumarle, continúan “la asfixia que supone, tanto para los agricultores, como para los comerciantes, los precios de la energía, de los fertilizantes y de las materias primas".

En el comunicado que leyeron frente al mercado, el candidato cabeza de lista de la formación aseguró que se concentran para señalar lo que debe ser la razón de existencia de la campaña electoral del 23J, “las mayores ganancias de unos pocos se explican por el mayor grado de atraco a la mayoría”, por eso la cesta de la compra se ha convertido “en un lujo para la mayoría”, apoyando a las pymes y autónomos que sostienen la venta de productos básicos cada día, “los tenderos se endeudan cada día más para hacer frente a la subida de los costes, por eso cada nueva deuda que contrae, son más intereses que de nuevo acabarán en las cuentas de beneficios de los bancos”.

En el acto, Recortes Cero ha presentado un paquete de cinco medidas en su programa que incluye:

Un tope a los precios de 1.000 productos básicos, a cargo de los monopolios de la distribución, sin que el margen de beneficio de pymes y autónomos se vea afectado, una subida de hasta el 50% en el Impuesto de Sociedades a bancos y monopolios, para que se reduzca a la mitad el que pagan pymes y autónomos, un Impuesto sobre los Beneficios Extraordinarios que compense la subida de los tipos de interés que encarece los préstamos que piden pymes y autónomos, un cambio en el sistema de fijación de precios de la energía y el fin de la práctica de compra de los productos por debajo de su coste de producción.