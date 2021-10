Recuperan los cadáveres de dos de los 12 náufragos de una patera

Desde el miércoles por la noche han sido rescatados los cadáveres de dos hombres. Según los primeros indicios, son dos de los 12 migrantes desaparecidos después de que volcase una patera a unas millas de Carboneras en la madrugada del pasado domingo.

El primer cuerpo apareció sobre las 18:10 horas del miércoles en la playa de Las Negras, hasta dónde fueron movilizados por el 112 de Andalucía efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, además de los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.

El cuerpo flotaba a unos 150 metros de la orilla y los sanitarios confirmaron su muerte. No se ha podido certificar aún con total seguridad, pero su ubicación hace pensar que es uno de los desaparecidos.

Lo mismo ocurre con los restos mortales localizados este jueves por la mañana por la embarcación ‘Salvamar Algenib’ de Salvamento Marí, que había saludo para realizar una vigilancia programada y labores de búsqueda de los desaparecidos entre los municipios almerienses de Garrucha y Carboneras. Por su posición y la meteorología de los últimos días, parece ser uno de los náufragos de la patera.

Según señalaron dos inmigrantes rescatados con vida, la patera salió el pasado día 15 desde la costa de Orán (Argelia) con 14 personas a bordo, entre ellos una mujer, y alrededor de las 04:00 horas del domingo sufrió un problema con el motor y volcó.

Las asociaciones Almería Acoge, Andalucía Acoge, SEDIM Migraciones, Fundación Cepaim y Cáritas Diocesana de Almería han reclamado este jueves que los distintos gobiernos abran vías seguras de migración ante los 275 muertos que, afirman, se han registrado en lo que va de año intentando alcanzar la costa española "sólo en esta parte del Mediterráneo".

En declaraciones a los medios, el portavoz de Almería Acoge, Juan Miralles ha insistido en que es perentorio que se "busquen alternativas seguras para migrar", afirmando durante una concentración en Almería para lamentar las últimas 37 muertes en el mar y decir que no se puede ser "cómplices de esta tragedia repetida".

"De esta vergüenza o desvergüenza de Europa, que no es capaz, con todos los medios que tenemos, ni con la inteligencia, ni con el corazón de buscar otra alternativa a que la gente se siga jugando la vida en el mar", ha dicho.

Tras la aparición de dos de los posibles cadáveres de los doce náufragos de una patera que volcó este domingo a unas millas de Carboneras (Almería), Miralles ha explicado que no han podido hablar con los dos supervivientes, pero ha señalado que "han contactado con nosotros otras siete u ocho familias diferentes a las que han encontrado".

"Están buscando a sus familiares y no somos capaces de saber decirles si han aparecido los cuerpos o simplemente han desaparecido. No sólo de estas últimas pateras, por desgracia, sino de otras que no están contabilizadas. Nos dicen fechas, vemos que no cuadran con las que registramos. Es decir, tenemos ahí un número, 275, las personas que sabemos con seguridad que han fallecido en esta parte del Mediterráneo en lo que va de año", ha manifestado.

Miralles teme que pueda haber "cuatro veces más, de las que no sabemos nada". "El Mediterráneo es cada vez más fosa común y vivir así y vamos a mostrar que estamos en contra, que nos sigue revolviendo las entrañas. Es lo mínimo que podemos hacer", ha dicho.

Ha lamentado que sea "tan opaca la información de estas personas" que llega de las administraciones, apuntando que "si lo que se busca es sensibilizar para que se frene esta desgracia, lo mejor sería decir qué está pasando". "Mientras sigamos poniendo todo el acento en el control de las fronteras en lugar de en la gestión, en la ordenación de las migraciones, es francamente un fracaso anunciado", ha concluido.

En la concentración se ha leído un manifiesto para "denunciar y recordar las nuevas muertes y los nuevos desaparecidos: 10 cuerpos y 15 desaparecidos en Cádiz y otros 12 desaparecidos en Almería. 37 nuevos lazos negros en esta cuerda- cementerio", han dicho.

"Son 37 muertos y desaparecidos por leyes hechas para provocar el dolor y la muerte. Unas leyes y una forma de ver el mundo que aprovecha el anonimato de los muertos; nosotros no los conocemos, pero tienen nombre, los muertos tienen padre y madre, tienen ilusiones y esperanzas, personas que llaman y que quieren saber sobre sus hijos, sus hermanos", han incidido.

Por ello, han mostrado su "más absoluta indignación por la continua repetición de esta injusticia que supone tantas muertes para llegar a Europa", exigiendo medidas concretas y urgentes para evitar que se vuelva a repetir esta "vergüenza, y garantizar la seguridad de las personas que se ven obligadas a migrar".

También reclaman que se hagan todos los esfuerzos necesarios para respetar la memoria de las víctimas, para identificarlas y "comunicar la desgracia a sus familiares".