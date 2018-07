Relevo en la Subdelegación de Defensa

El teniente coronel Javier Ángel Soriano dijo ayer adiós al cargo de subdelegado de Defensa en Almería con "la conciencia tranquila, al haber conseguido los objetivos" que se propuso cuando asumió el mando. Metas como profundizar en las relaciones institucionales aún más qie sus predecesores e impulsar la cultura de defensa, además de formalizar los procedimientos de relación con la universidad, entre otros. Su sucesor, el coronel Francisco Javier Frías tomó posesión del cargo en "una provincia en la que pasé mi juventud hasta los 18 años, cuando me llamó la vocación militar y aeronáutica y me marché a la academia". "Los avatares del destino me han ido llevando por muy diversos lugares a bordo de un avión Hércules, siempre he querido volver para ocupar un puesto en Almería", dijo.