Rescatado un senderista al fracturarse la pierna al caer por un cerro en Los EscullosSuspendida la condena a una bebé robada por calumniar a una monja

La Guardia Civil ha auxiliado a un senderista de 46 años después de que se precipitara unos cinco metros por un cerro y se fracturara una pierna en el paraje Loma Pelada, más concretamente en el Cerro del Fraile de la zona de Los Escullos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El rescate tuvo lugar a última hora de la tarde del domingo, después de que, sobre las seis y media, una mujer alertara de que su marido había salido a caminar a las diez de la mañana a través de senderos desde la pedanía de la Isleta del Moro hasta el paraje Los Escullos sin que aún tuviera noticias suyas. Se activó un operativo con agentes de la Comandancia de Almería, de la unidad aérea y especialistas en montaña de la Comandancia de Granada, y participado también por Policía Local de Níjar que se dirigió a la zona para buscar a hombre.

Fue sobre las siete de la tarde cuando se consiguió localizar al hombre en una zona de difícil acceso en el paraje Loma Pelada, lo que motivó la colaboración de Protección Civil para poder llegar hasta el senderista. Este mismo explicó que sufrió un accidente cuando intentaba alcanzar la parte alta del Cerro del Fraile, tras el cual cae desde una altura de unos cinco metros fracturándose una pierna. El hombre permanecía en el lugar sin poder avisar a ningún familiar ya que en la zona en la que se encontraba no existía cobertura móvil. Fueron los medios aéreos los que tuvieron que participar para poder evacuar al perjudicado, que fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Torrecárdenas.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal relacionada con el robo de 10 toneladas de cable de cobre procedentes de instalaciones estratégicas en una operación con 26 detenidos y otros 16 investigados a los que se les imputa la comisión de 42 hechos delictivos, 19 de ellos en las provincias andaluzas de Sevilla, Almería, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada y el resto en 5 provincias del país.

La Guardia Civil ha detenido en Cúllar Vega (Granada) a un hombre de 56 años que presuntamente ha estafado más de 150.000 euros a trece empresas de alimentación de toda España con pagarés sin fondos. Durante la fase de investigación han descubierto que las estafas comenzaron en enero de 2018 y que al menos son 13 las empresas estafadas, algunas de ellas de la provincia de Almería.

La Autoridad Portuaria ha adjudicado a la empresa Dimoba el servicio de ordenación de vehículos durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) de este año en el puerto almeriense, de manera que su labor consistirá en el encauzamiento de los vehículos hacia la parcela que corresponda en cada caso, indicar a los conductores las entradas y salidas de las parcelas y ordenar los coches.

El Juzgado de lo Penal 3 de Almería ha suspendido por dos años la ejecución de la pena de cinco meses de prisión impuesta a Ascensión López, una presunta bebé robada condenada por calumnia tras ser denunciada por una monja a la que acusó en varios medios de comunicación de mediar en su adopción. Fue condenada el 29 de septiembre de 2015 a 10 meses de multa a razón de 10 euros al día -3.000 euros en total-, cantidad que al haber sido satisfecha "ni total ni parcialmente queda sujeta a la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de prisión" que le impuso el mismo juzgado.

Sin embargo ahora, en un auto del 5 de julio, el juez considera que concurren las condiciones para suspender la ejecución de dicha pena de cárcel, al ser inferior a dos años, no tener antecedentes penales y ver que sus circunstancias personales "hacen presumir una menor peligrosidad criminal". El auto fija la suspensión de la pena durante dos años a condición de que Ascensión López no vuelva a delinquir en ese tiempo y comunique a los juzgados cualquier cambio de domicilio. López, que nació en 1964 pero no fue inscrita en el Libro de Bautismos hasta siete años más tarde. Sus padres adoptivos tenían 67 y 60 años cuando ella nació y no fue hasta los ocho años cuando supo que era adoptada. En el 2012 interpuso una denuncia por sospechar que era una bebé robada.