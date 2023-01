Los Reyes Magos no se olvidaron de los más necesitados de Casa Nazaret de Almería

La Casa de Nazaret es una institución benéfica de referencia para la sociedad almeriense que desde 1970 acoge a personas sin recursos, rescatadas de la calle, abandonados sin familia e incluso enfermos terminales. Pobres de solemnidad que no han podido permitirse, al menos en los últimos años, el más mínimo detalle o capricho cuando llegaba la Navidad. Pero este año los Reyes Magos no se han olvidado de la treintena de usuarios de la institución benéfica y les han traído los regalos que habían pedido días antes de que hicieran escala en Almería. Han podido cumplir sus deseos gracias a una iniciativa del Colegio de Economistas de Almería que canalizó la respuesta solidaria de sus colegiados y otros particulares para que no faltara ni una sola petición de la carta que compartieron para sumar colaboraciones.

Un pantalón de la talla L para Luisa, unos tenis de la talla 40 para Esther, una colonia aromática para María, unos guantes y medias para el frío de Lola, un chaquetón color crema de Ángeles, una barra de labios para Sagrario, dos muletas para Juan Luis, una máquina eléctrica de afeitar de Manolo, una guitarra para Jaime, una gorra para Ismail y un cuaderno para pintar y lápices de colores de Kofi son algunos de los regalos que han recibido los usuarios de Casa Nazaret. Privados año tras año de cualquier ofrenda familiar por su situación de soledad y extrema vulnerabilidad, no olvidarán nunca que la visita de los Reyes Magos con la que han arrancado este 2023. El Colegio de Economistas también hará entrega este miércoles de una ayuda económica que han podido recaudar de personas que han querido colaborar una vez completada la lista de deseos.

Este cheque-regalo de poco más de mil euros que contribuirá a mejorar la vida de estas personas rescatadas de la calle que han logrado sustento y un techo gracias a Casa Nazaret, una institución sin subvenciones ni convenios públicos que se mantiene por los donativos que recibe de los socios y particulares y el trabajo altruista de voluntarios. Tres frailes Franciscanos de Cruz Blanca y tres aspirantes se encargan de cuidar y dar cobijo a un grupo de personas invisibles, desahuciadas de la sociedad, que este año han podido vivir una festividad muy especial. En este referente provincial de humanidad no ha faltado nada esta Navidad ni tan siquiera los regalos de Reyes Magos que nunca tuvieron por la solidaridad de los almerienses que logró canalizar a través de diferentes vías de contacto el Colegio de Economistas.