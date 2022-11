Rodrigo Alonso: “Una inmigración masiva precariza las condiciones del mercado de trabajo”

Natural de Antas, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Granada y padre de dos niños. Rodrigo Alonso era un empresario del marketing y las telecomunicaciones hasta que se incorporó a Vox cuando daba sus primeros pasos en Almería y hoy es portavoz adjunto del Grupo en el Parlamento de Andalucía, un cargo que repite de la legislatura anterior y que compagina con el de secretario general del sindicato Solidaridad que cumple dos años.

–Esta semana ha visitado varios invernaderos de la provincia para conocer la situación real del agro. ¿En qué nos está beneficiando tener por segunda legislatura a una consejera almeriense?

-Existe una grandísima diferencia entre lo que la consejera de Agricultura dice que hace y el beneficio que supuestamente tienen esas políticas para esta provincia. Existe un abismo entre lo que anuncia y lo que luego realmente perciben los agricultores en su día a día. Este gobierno del PP tiene un gravísimo problema, es un gobierno de autobombo y propaganda y ahora la mayoría absoluta ha provocado que vuelvan a subirse al carro de la soberbia y arrogancia que siempre les ha caracterizado. Y esto va a seguir generando que no afronten con soluciones los problemas reales que hay en la calle. Anuncian cantidades millonarias que se van a invertir en la provincia y nunca llegamos a saber en qué se va a materializar esa inversión. Y te pongo un ejemplo. No paran de hablar de políticas de relevo generacional en la agricultura y vas a cualquier empresa y te das cuenta que ese relevo no existe. No hay hijos que quieran seguir con las explotaciones de sus padres. Existe un desfase entre lo que el gobierno andaluz anuncia y lo que realmente le llega al agricultor que es un incremento del gasóleo, de la luz, de los fitosanitarios y de gastos laborales. Los costes de producción están muy por encima del precio de venta. Y la consecuencia directa es que muchos almerienses estén vendiendo los invernaderos a los fondos de inversión. Y eso es gravísimo para la continuidad del modelo de agricultura tradicional de Almería.

- ¿Y qué propone Vox para acabar con este problema estructural?

- En materia de relevo generacional hay que apostar con ayudas directas a los jóvenes. Pero sin discriminaciones ni filtros por la edad, sexo o ámbito rural. Tenemos que salvar el modelo de agricultura almeriense y no hay otra que inyectar dinero para que los jóvenes consideren rentable seguir con el negocio de sus padres. De lo contrario quedará en manos de fondos de inversión que se marcharán a la primera de cambio. Porque también tienen el problema de la competencia desleal de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible del pacto verde europeo que está limitando aún más la actividad agrícola. Hay que subvencionar los costes de luz, agua, gasóleo... cualquier otra medida es perder tiempo y dinero.

"No puedes estar a favor de la agricultura y de las políticas del cambio climático y Agenda 2030 porque son incompatibles”

– Más del 60% de los trabajadores de la última campaña eran de otros países. ¿En qué medida se puede conciliar esa defensa de la agricultura de Vox con el freno a la inmigración que promueven?

- Tiene su conciliación siempre y cuando se trate de un régimen transitorio. No podemos poner una solución fácil a un grave problema. Lo primero que tenemos que hacer es parar el efecto llamada. En segundo lugar, afrontar la situación de los inmigrantes que entraron de forma ilegal, últimamente de forma ilegal y violenta. Y luego analizar cómo afecta este freno al mercado de trabajo. Se nos ha dicho en las últimas tres generaciones que estudiar una carrera era el futuro y optar por un oficio era cosa de tontos. O que la FP no merecía la pena y había que elegir una carrera. Hoy vemos abogados ejerciendo de camareros porque no han encontrado la oportunidad que les prometieron. Durante este tiempo se ha tenido que recurrir a gente de fuera porque la de aquí no ha querido trabajar en el campo. Y ahí está el problema. Las políticas educativas nos han llevado a esta situación. No vamos a rechazar al inmigrante que vino a trabajar legalmente y se ha integrado en la sociedad, incluso culturalmente, porque ha aportado trabajando y cotizando y es un pilar de nuestro país. Pero no comprendemos que se quiera legislar para regularizar el medio millón de ilegales que hay en España. Si tenemos en torno a 4 millones de desempleados y un mercado que no es capaz de absorber a esos parados, por tanto, existe un problema estructural que no se va a solucionar captando mano de obra del extranjero. Una inmigración masiva de países subdesarrollados precariza las condiciones del mercado de trabajo de un país desarrollado. El almeriense que tiene su hipoteca, su familia y sus gastos no puede cobrar 40 euros por jornada agraria, pero el que viene de Marruecos sí lo hace porque tiene otro poder adquisitivo muy inferior.

– Repite a diario que la Agenda 2030 y la ley de cambio climático no ayudan a la agricultura...

- El gobierno de Moreno Bonilla se ha plegado a la Agenda 2030 y a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, al pacto verde europeo, a la estrategia de la granja a la mesa. Se han rendido sin valorar las consecuencias. En Almería hay agricultores que pagan más en la factura de la luz por falta de soberanía energética y por culpa de las leyes climáticas, les suben el precio del agua porque no hay un plan hidrológico nacional que trasvase los recursos de la España húmeda a la seca y han basado la captación de recursos en las desaladoras y también se incrementan los costes de producción para responder a esas políticas de cambio climático que te impiden explotar los recursos naturales de tu país para hacerte menos dependiente del exterior. Esa es la Agenda 2030, una batalla política y cultural a la que nos han sometido desde que estaba Rajoy en la Moncloa. Por eso digo que el PP es el gran gestor de las políticas socialistas que están destruyendo el campo y la industria. Cerramos la central térmica de Carboneras porque contaminaba y ahora las compramos en las de Marruecos. En Andalucía se han plegado a todo eso y han creado una oficina de seguimiento y nosotros tenemos claro que si estás a favor de eso no estás a favor de la agricultura porque son incompatibles.

"El de Moreno es un gobierno del autobombo y propaganda, existe un abismo entre lo que anuncian y lo que realmente llega a Almería”

– Están siendo muy críticos con servicios básicos para la ciudadanía como la salud. ¿En qué medida creen que han mejorado con el gobierno de Juanma Moreno?

- En esta casa se publicó hace unos días una información sobre las listas de espera que te contesta a la pregunta. Los números hablan por sí solos, ya está bien de demagogia. Estamos peor que nunca. Hay un problema real que no saben atajar y es que no hay médicos. En el último pleno presentamos una iniciativa para aumentar las plazas de medicina y el PP votó en contra y luego presumen cuando van a Marruecos a buscar médicos extranjeros. Y hay familias que van a Atención Primaria y se encuentran con sanitarios que no saben hablar español. Hay que ofertar más plazas en la universidad pública y poner una retribución salarial acorde porque muchos se van fuera del país porque no quieren ser mileuristas. Hay que avanzar en las condiciones de trabajo para que quieran trabajar en Andalucía en lugar de buscar convalidaciones de médicos extranjeros. Pero en la Junta no hay previsión porque están instalados en el cortoplacismo y en conseguir el voto dentro de cuatro años. Nosotros tenemos claro lo que hace falta. Menos altos cargos y más médicos, más enfermeros, más celadores... Este gobierno presume de gran gestor, pero es un gran gestor de las políticas socialistas y seguir manteniendo los enchufados que había y los que han metido de Ciudadanos. Un buen gestor es el que hace una reforma estructural de una tierra que durante 37 años ha sido asolada, el que da la batalla cultural e ideológica, el que se enfrenta a la Agenda 2030 porque no se puede estar a favor de esas políticas y la agricultura porque son incompatibles.

– ¿Qué ha echado en falta para en los presupuestos de la Junta?

- En enero se celebró un Consejo de Gobierno en Almería en el que se hicieron promesas entre las que figuraban inversiones millonarias como la del patio del Castillo de Vélez Blanco o una EDAR para esa comarca de los que no hemos vuelto a saber nada. Eso sí, vuelven a ponernos la EDAR del Poniente que llevan cuatro años anunciándola cada fin de semana. Es el comodín de los consejeros. Dicen que son los presupuestos más sociales de la historia, como todos los anteriores. Siendo los más sociales como dicen con 45.000 millones de euros y tienen una previsión de que van a crear 68.000 empleos. ¿68.000? Esos son los presupuestos más sociales. El empleo es la mejor política social y Moreno llegó a la presidencia de la Junta prometiendo 600.000 puestos de trabajo y en 2023 diseñan un presupuesto para generar 68.000. Está claro que les sobra propagando y autobombo y lo que le falta son políticas sociales reales.

"En el PP son grandes gestores, pero grandes gestores de las políticas socialistas que destruyen la agricultura y la industria”

– ¿Qué te han parecido los nombramientos de Marín y Bosquet?

- La verdad es que no me ha sorprendido porque el bipartidismo funciona de esa manera, pero echo en falta cuando he visto esos nombramientos ver en qué apartado de su programa electoral venía eso de las colocaciones. Me parece una auténtica vergüenza con la que está cayendo, con la cantidad de recursos que hacen falta para crear trabajo, para la sanidad, para acabar con las caracolas en la educación que aquí se sigan aumentando los altos cargos en la Junta. Tienen más que la administración de Susana Díaz. Dos de cada tres euros del presupuesto son para pagar nóminas y que estés colocando a la gente de ciudadanos a los que el pueblo ha dicho que no quiere en el gobierno… nos parece propio de un gobierno legal pero ilegítimo porque ha engañado a todos.

– El año que viene afrontan las municipales y generales, ¿qué expectativas tienen en la provincia?

- Nuestras previsiones son muy buenas, aunque estas elecciones son muy distintas y cada una tiene su lectura propia. En las municipales tendremos candidaturas en aquellos pueblos en los que podamos presentar una lista solvente y fiable para evitar los típicos arribistas que se te cuelan y no traen nada bueno al partido. Y las generales las afrontamos con muchísimo optimismo y confiando en un resultado mucho mejor que el que nos dan las encuestas. La gente está muy harta de falsas promesas y engaños porque siempre acaban pagando el pato. Hacen falta reformas profundas y estructurales en España.

– A nivel europeo, líderes como Meloni o Le Pen han conseguido cuotas de poder impensables hace tiempo. ¿Qué ocurrió en Andalucía con el varapalo de Olona?

- Hemos hecho muchísimas lecturas y nadie sabe con exactitud dónde está el error. Es cierto que la campaña del PP fue en un tono muy Moreno Bonilla, suave, en la moderación, consenso y serenidad y es lo que quería la gente. Nosotros no supimos transmitir nuestro mensaje de que Andalucía necesita una alternativa real en forma de políticas y no políticos y a pesar de la mayoría lo seguimos pensando. Hay que hacer autocrítica siempre, para mejorar o rectificar. Tenemos cuatro años por delante en los que seguiremos haciendo lo que sabemos que es estar en la calle con la gente, en los invernaderos o donde sea necesario, para recoger sus inquietudes y reclamaciones al gobierno andaluz. Lo que esperamos ahora es que el gobierno del PP no utilice su mayoría como un rodillo y me da la impresión de que quieren ir por ese camino equivocado.

"En las municipales se presentará candidatura de Vox en los pueblos en los que tengamos una lista fiable y solvente sin arribistas”

– ¿Fue un error de candidato?

- No sería acertado señalar al candidato, esto es un trabajo de todos. Manuel Gavira estaba preparado para ser cabeza de lista y lo sigue estando, pero Macarena Olona todos sabíamos lo que representaba en el Congreso y lo que movía. Queríamos que aprovechara ese empuje que tenía en Andalucía, pero no ocurrió y posiblemente sería un error de todos en la manera de comunicar el mensaje.

– Está al frente del sindicato de Vox que se llama Solidaridad. ¿Por qué y para qué se ha creado?

- El sindicato ha cumplido dos años en septiembre y no ha dejado de crecer en afiliados, delegados y representación. Estamos en más de 400 empresas y tenemos en torno a 110 representantes electos. Es una evolución considerable, sobre todo porque estamos plantando cara a los sindicatos de clase que en 2021 se llevaron más de 60 millones de euros en subvenciones. Nosotros nos financiamos solo con las cuotas de los afiliados. Los trabajadores han perdido la visión e importancia del sindicalismo en los últimos treinta años porque estos sindicatos mayoritarios se han dedicado solo a robar y a crear unas estructuras propias de una mafia. Y lo digo porque se comportan así, nuestros delegados se ven amenazados y coaccionados en su día a día por los de UGT y CCOO. Son los que en los consejos de administración deciden quien asciende y quien no y los trabajadores que se incorporan. El sindicato Solidaridad es diferente y lo demuestra como hace unos días cuando presentó un recurso en el Supremo contra el nuevo reglamento de Extranjería. Nadie lo había hecho cuando esconde una regularización masiva de inmigrantes irregulares mediante la figura de los cursos de formación. El que haga ese curso tendrá los papeles.

– El partido a nivel orgánico ha superado varias crisis, incluyendo una gestora provisional tras una rebelión en El Ejido. ¿Ha conseguido estabilidad interna?

- Recuerdo la primera reunión que tuvimos en el año 2017 en El Ejido y éramos nueve personas, cinco de la gestora en la que estábamos Juan Francisco Rojas y yo. En las municipales de 2019 en esa localidad sacamos 7 concejales. Pasamos de ser un partido residual a uno que participaba del gobierno. Vox es un proyecto abierto, en crecimiento y maduración permanente y eso propició que después surgieran ciertos desaguisados que se tienen que ir corrigiendo. La estructura provincial del partido es cada día más firme y sólida y hoy tenemos estabilidad. Pero esto no quiere decir que no sigan surgiendo problemas o que llegue gente con malas intenciones y formen líos y habrá que apartarlos, pero también llegarán compañeros buenos que sumen en el proyecto. Lo importante es que no hemos dejado de crecer y lo vamos a seguir haciendo. En las candidaturas intentaremos buscar los perfiles más idóneos, pero si alguno se desvía del camino pues lo apartaremos del proyecto porque aquí se viene a trabajar y cambiar políticas no a acomodarse en la poltrona.