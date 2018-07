Rubalcaba: "Sí a la reforma constitucional bajo consenso"

"Sí a la reforma en la Constitución de 1978, pero siempre bajo un consenso y equilibrio para todos", afirmó Alfredo Pérez- Rubalcaba ayer en uno de los cursos estivales. En la misma línea, "Abogo por la pluralidad, solidaridad y democracia", aseveró Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular del País Vasco.

El ex vicepresidente del gobierno aseguró que España se encuentra en una crisis territorial, pero además, "tenemos desequilibrios económicos y políticos y esta situación repercute al estado autonómico. Nos encontramos con dos vertientes diferentes, por un lado, el neocentralismo (centrípetos), por otro, los que quieren irse (centrífugos) y este último potencia la figura nacionalista". Tal y como se da la situación actual, el socialista apoya el fortalecimiento del estado autonómico y estudiar las cosas que sí han funcionado y las que no. Una de las soluciones que planteó ante este problema la propuso formulando la siguiente pregunta: "¿es bueno cambiar el Senado? Sin duda alguna sí, se puede cambiar la dinámica de este poder para que funcione como uno federal, hay que cambiar el modelo de elección de los senadores. Es bueno que haya una cámara dónde las comunidades autónomas que van a desarrollar las leyes que aprueba el Estado hagan valer su punto de vista y busquen acuerdos", reiteró, "es la mejor". "Si queremos vigorizar el sistema autonómico no hay más remedio que tocar algunos aspectos de la Constitución de 1978", explicó Pérez- Rubalcaba.En cuanto a Cataluña: "No es Cataluña lo único que hay que arreglar, debemos solventar el conjunto del sistema autonómico, pero es verdad que arreglándolo podemos solucionar algunos de los problemas que tiene Cataluña. Una reforma de la Constitución como la que proponemos los socialistas, es medida, limitada y cambiando el carácter territorial aunque sea un proyecto de gran magnitud.Este nuevo pacto es una alternativa a los independistas, una iniciativa para ganarselos y crear un nuevo modelo de convivencia".

Alonso apostó más por el escepticismo, apoyando las palabras de Pérez- Rubalcaba: "un estado democrático, plural, creando una Constitución de concordia fometando un país igualitario", a lo que sumó, "valoro muy positivamente las mejores, pero dándose las condiciones".