El SAE lanza ofertas de empleo en el extranjero para jóvenesMutua Universal ayuda a la provincia con los bancos de comida

Reino Unido, Irlanda y Holanda son los países que demandan trabajo para jóvenes españoles a través de Red Eures. La Red Eures cuenta con un programa de ayudas financieras para la movilidad, para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc. En Reino Unido se necesitan personas para trabajar en el Hospital Público Universitario de Cambridge. Se pide como requisito tener el Grado o Diplomatura en Enfermería, nivel de inglés B2, 3-6 meses de experiencia y estar registrado en el Nursing and Midwifery Council. El plazo de solicitud para participar en este proceso de selección finalizó el 16 de julio. Las entrevistas se realizaron online. Esta oferta incluye importantes ventajas, como ayudas económicas para el traslado al Reino Unido y alojamiento durante el primer mes y para las personas que no tengan el nivel de idiomas suficiente para optar a los puestos de Enfermería se ofrece un curso de inglés preparatorio a cargo de la empresa y el pago de las tasas del examen OEA.

Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, impulsó una campaña solidaria de recogida de alimentos en la que han participado 60 centros de la Entidad y se han recogido 1.937 kilos de alimentos a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos y otras entidades benéficas como Cáritas y Cruz Roja. Bajo el lema "El hambre no se va de vacaciones" esta acción de responsabilidad social corporativa, tiene como objetivo sensibilizar y luchar contra el dispendio de alimentos, la pobreza y la exclusión social. Durante el mes de junio, los centros que han participado en la campaña han sensibilizado sobre esta realidad y han animado a empleados, usuarios, colaboradores y empresas asociadas a donar alimentos de primera necesidad.