Sabemos que te has portado bien... más de 4.000 kilos de caramelos llegan a las casas de los niños de Almería

El uso de las tecnologías se ha extendido a toda la sociedad, por eso el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial crearon una web www.mensajedelosreyesmagos.com, que entregaron a Melchor, Gaspar y Baltasar para que los niños y niñas de Almería les pudieran enviar sus cartas, para que Sus Majestades pudieran mandarles mensajes personalizados a cada pequeño que quisiera contactar con ellos y para que suban los videos que se han hecho a diario de su viaje mágico desde Persia hasta Almería.

La monitorización de los datos de la plataforma digital del 23 de diciembre hasta el 3 de enero refleja el buen uso que se ha hecho de la misma, de tal manera que 1.031 pequeños han enviado la carta, con ayuda de sus padres, a los Reyes Magos a través de esta web. Un total de 8.630 usuarios únicos han visitado la web, se han generado 3.820 vídeos, la página del viaje mágico de los Reyes Magos ha sido visitada más de 4.000 veces y ha recibido 82.000 reproducciones.

El funcionamiento de la aplicación web www.mensajedelosreyesmagos.com es muy sencillo. Tras registrarse y mandar una foto de la carta y del niño o la niña, los Reyes Magos envían un mensaje personalizado e individualizado. Además, la aplicación permite hacer llegar la lista de deseos a todos los pajes familiares que se incluyan, se podrá comprobar en qué lugar se encuentran. Y Melchor, Gaspar y Baltasar, que se han convertido en auténticos expertos digitales, suben un vídeo diario de su viaje mágico hasta Almería.

“Sabemos que te has portado muy bien y que a pesar de lo raro que has sido este año (2020), te has esforzado un montón por seguir aprendiendo y sonriendo en casa y en el cole. Estamos tan contentos de lo bien que lo has hecho, que queremos darte ahora algo que te va a gustar mucho: una parte de los caramelos que íbamos a repartir en la Cabalgata que este año no vamos a poder hacer y de esta manera tan dulce el virus pasará pronto”. Estos son algunos de los párrafos de la carta que Sus Majestades los Reyes Magos han enviado a los domicilios de cada uno de los niños y niñas de Almería, en la que les explican que no habrá Cabalgata como prevención por la pandemia de la Covid19, pero sí se repartirán caramelos y, por supuesto, los regalos que llevarán a sus casas en la Noche de Reyes.

Para poder realizar un envío tan masivo, Melchor, Gaspar y Baltasar han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, como explican en la carta, “Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almería para que, además de dejar bonita la ciudad con luces y espectáculos de Navidad, os lleven a casa esta carta a través de la empresa pública Correos”. El concejal de Cultura, Diego Cruz, explica que “estamos en permanente contacto con los Reyes Magos y al igual que nos pidieron repartir caramelos a los colectivos sociales, querían mandar una carta a los niños con edades desde 0 a 13 años con bolsitas de caramelos aptos para celiacos a cada uno. La carta se envió el pasado día 30 de diciembre, por lo que les estarán llegando a cada niño o niña en estos días. En total repartirán casi 4.000 kilos de caramelos. Y si, por lo que fuera, alguna se extravía por el camino, Melchor, Gaspar y Baltasar nos han garantizado que tienen las peticiones de todos los pequeños, que estén tranquilos porque recibirán sus regalos”.

Así lo confirman Sus Majestades en el final de esta carta, “sigue portándote bien y recuerda que la Noche de Reyes volveremos a visitar tu casa para dejarte regalos, todo nuestro cariño y el deseo especial de que el próximo año podamos volver a vernos todos otra vez en la gran Cabalgata de Almería”. Además de esta carta, los pequeños pueden seguir su travesía mágica desde Persia hasta Almería en el diario que cada jornada suben a la web www.mensajedelosreyesmagos.com, y los tronos reales ya se encuentran en la Plaza Vieja para ser visitados de 17 a 21 horas, siempre dentro de la cultura segura.