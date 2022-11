Salud tira de la lista para citar a los niños que aún no se han vacunado de la gripe

“Buenos días, le llamo del Centro de Salud Casa del Mar para darle cita para vacunar a su hijo contra la gripe. Veo que está en el tramo de edad para el que se recomienda la inmunización y aún no se la ha puesto ni ha pedido la cita”. Son muchos los almerienses que en los últimos días están recibiendo una llamada así, con un número de teléfono con prefijo de Sevilla, para darles hora y lugar para ponerse la vacuna contra la gripe. Son personas incluidas en los grupos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda este tipo de protección de cara a los meses de invierno (cuando habitualmente la influenza suele dar la cara) que aún no han acudido a inmunizarse y que ni siquiera tienen cita.

Se trata de una estrategia de captación de grupos de riesgo, tal y como se hizo en la campaña de vacunación contra la COVID-19. El objetivo no es otro que tener inmunizada a toda la población de riesgo lo antes posible, entre ellos al colectivo infantil de entre seis meses y cinco años de edad que este año ha entrado por primera vez como un grupo de riesgo por su vinculación estrecha con los abuelos (una franja de edad en la que se suelen dar complicaciones).

La falta de información, la desconfianza en la vacuna o incluso el miedo a posibles reacciones, han provocado que todavía haya un elevado número de pacientes infantiles en toda la provincia de Almería que no se ha inoculado el suero que hace frente a la gripe o que incluso ni siquiera se le haya pasado por la cabeza inyectárselo. No obstante, según han confirmado desde el centro de salud Casa del Mar de Almería, en esta campaña de captación de niños y niñas “son pocos los padres que han decidido no ponerle la vacuna a sus hijos, la mayoría acceden a la cita cuando se les llama recordándoles es la Organización Mundial de la Salud la que hace la recomendación”.

Son los centros de salud de los pacientes los que acogen este tipo de procedimientos, aunque también se puede reservar fecha y hora en otro centro de salud de referencia, como es el caso de la Vega de Acá para los menores. El pasado lunes, aprovechando que era un día sin colegio, casi 200 pacientes infantiles de 6 meses a cinco años pasaron por el Centro de Salud Mediterráneo para ponerse la vacuna de la gripe, en medio de un ambiente terroríficamente divertido con decoración de Halloween.