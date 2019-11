Prórroga de un mes de las obras de San Leonardo sin penalización a la empresa

La remodelación de la calle San Leonardo, encuadrada en las actuaciones de peatonalización del Ayuntamiento de Almería, continuará hasta el próximo día 29 de noviembre, después de que se le haya concedido a la empresa adjudicataria una moratoria para la entrega de los trabajos.

La prórroga ha sido aceptada en una reciente Junta de Gobierno Local, donde se ha admitido los siete motivos alegados por la constructora, Albaida Infraestructuras, y sobre los que ha sustentado la petición de ampliación del plazo de ejecución. El mismo estaba fijado en cuatro meses y, habiendo comenzado la reforma el pasado 25 de junio, la calle debería estar terminada a fecha de 25 de octubre, según recoge el acta de la reunión municipal.

No se desgranan los motivos aludidos por la empresa, aunque el Ayuntamiento admite que no son achacables a la adjudicataria por lo que la concesión de prórroga no va acompañada, en este caso, de la imposición de penalizaciones económicas.

Tampoco hay una modificación del presupuesto de la ejecución de este proyecto, que le fue confiado a Albaida Infraestructuras el 19 de febrero por la cantidad de 206.665 euros redondeados, inversión que cubre la mejora de pavimentación y acerado del tramo comprendido entre Santos Zárate y Obispo Orberá, así como la renovación de redes.