Sangre joven para potenciar el servicio de la Policía Nacional en la provincia

La Comisaría Provincial de Almería y la de El Ejido tendrán durante un año nuevos bríos y fuerzas gracias a la incorporación de sangre nueva a sus filas. En total, durante el verano el Cuerpo Nacional de Policía tendrá un refuerzo de 105 efectivos aunque este apoyo se mantendrá en parte durante un año ya que 45 agentes más trabajarán en ambos municipios hasta junio del año que viene.

Así lo trasladó ayer el comisario provincial, Rafael Madrona, durante la recepción a los policías-alumnos de la XXXIII promoción que, tras superar un proceso selectivo a través de la oposición y el curso académico de formación profesional en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, realizarán el módulo de formación práctica con una duración de 12 meses en el que prestarán servicio en la provincia.

Las pateras y la OPE centrarán buena parte de sus esfuerzos en los meses estivales

Un acto celebrado en el Salón de Actos de la Comisaría Provincial en el que también participó el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, y el jefe de Operaciones de la Policía Nacional, José Carlos Baeza. Una recepción en la que además se dejó bien claro a los presentes qué materias ocupan buena parte de la actividad de este cuerpo policial en Almería, subrayando como no podía ser de otra manera la llegada continua de pateras.

A la espera de Madrona y De la Fuente, el jefe de Operaciones Baeza preguntaba a los presentes si conocían cuál era la peculiaridad de la Comisaría. Algunos de los presentes lo tenían ya claro: La inmigración. "Tenemos fines de semana con 200 detenidos, más que en Madrid", señalaba acto seguido Baeza.

Poco después Madrona felicitaba a los policías-alumnos por haber aprobado el curso y les recordaba que tenían "mucho trabajo por delante". El comisario provincial destacó la Operación Paso del Estrecho, ya en marcha desde el pasado mes de junio, así como la siempre intensa semana de feria de la capital almeriense. Y, claro está, "la llegada de muchos inmigrantes, de bastantes pateras". "Estamos superando los récordos que ya teníamos de otros años", advirtió Madrona, quien sin embargo apuntaba que se trata de un trabajo que se afronta "gustosamente" y sin problemas".

Cómo si la realidad quisiera darle la razón, mientras el comisario indicaba a los recién llegados el esfuerzo que tendrán que dedicar a la custodia de los inmigrantes rescatados de pateras en Alborán y otros puntos del mar Mediterráneo, Salvamento Marítimo rescataba a 156 personas de tres infraembarcaciones. Algo que, como el mismo Madrona señalaba, se mantendrá previsiblemente durante el verano.

También les recordó que Almería tendrá el privilegio de acoger durante la última semana del próximo mes de septiembre los actos nacionales del día de los Ángeles Custodios, patrones del Cuerpo Nacional de Policía, unos fastos que organizará con "orgullo" la Comisaría de Almería.

"La realidad es que recibimos a 34 alumnos de la escala básica y a cuatro de la escala ejecutiva", apostilló Madrona. Unos jóvenes que durante un año realizarán sus prácticas en Almería y El Ejido pasando por todas las especialidades posibles, ya sea en patrullas de seguridad ciudadana, en la Policía Científica, en la judicial... y que el próximo junio retornarán a Ávila para jurar el cargo.

Hasta entonces, portarán el arma reglamentaria pero no la placa y tendrán que estar acompañados por un veterano. No obstante, los perfiles profesionales de los policías-alumnos son notables. Sólo cuatro de ellos han cursado únicamente hasta bachillerato pero el resto son licenciados en especialidades tan diferentes como psicología, administración y dirección de empresas, derecho, etc. Como es habitual, la mayoría son hombres. De los 34 de la escala básica seis son mujeres, mientras que la escala ejecutiva cuenta con otra más.

Madrona insistió además en que este refuerzo no supone un incremento de plantilla. No, en la Policía Nacional de Almería son conscientes de que es algo coyuntural pero aún así toda ayuda es bienvenida.

Como explicó el comisario, ya han llegado a Almería 35 policías para labores relacionadas con la Operación Paso del Estrecho, que se han sumado a los que ya trabajan en el puerto y en el aeropuerto, adaptándose a su dinámica de trabajo. Por cierto, que como también expresó Madrona, este apoyo es especialmente importante para unos profesionales que "son funcionarios y también tienen vacaciones".

A todo esto se sumará en breve un equipo de cuatro guías caninos, que llegarán con dos perros por cabeza para actuar principalmente en el puerto de la capital almeriense y en los barrios con mayor problema de narcotráfico.

También se cuenta con un subgrupo de 15 funcionarios de la UIP para actuaciones contra la delincuencia en la calle y de prefención. "No en vano nos encontramos en una situación de alerta 4 antiterrorista", recalcó Madrona.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno incidió en que ésta era su segunda visita a la Comisaría desde su nombramiento y en que los agentes de la Policía Nacional son "fundamentales para vivir en libertad", así como para "guardar y hacer guardar la Constitución".