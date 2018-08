"Seguiremos reivindicando la alta velocidad para Almería", afirma Pablo Casado en Roquetas

Pablo Casado ha presidido hoy en Roquetas de Mar la ejecutiva provincial del Partido Popular, cónclave en el que ha estado también presente el presidente andaluz de la formación, Juanma Moreno, y la plana mayor del partido a nivel provincial, con Gabriel Amat a la cabeza, y regional. El presidente nacional ha puesto al PP de Almería como ejemplo de estar "siempre a pie de obra" y de "tener siempre un hueco para la proyección política de los que no somos de aquí, pero tenemos mucho cariño a esta tierra".

Casado ha hecho un repaso a las principales reivindicaciones de la provincia en materia política, refiriéndose en primer lugar a la alta velocidad: "Es imprescindible para Almería que haya una red de alta velocidad y que llegue aquí tal y como estaba planificado en los Presupuestos Generales aprobados por el Partido Popular, es algo que lo vamos a seguir reivindicando, porque ya estaba planificado para 2023". Casado también ha hablado sobre el agua, recordando que "las comunidades autónomas gobernadas por el PP llegamos a un acuerdo y esperamos que se pueda plantear a nivel parlamentario con otras formaciones políticas, lo vamos a seguir reivindicando". El líder popular ha criticado que "el PP ha propuesto un Plan Nacional del Agua y el PSOE ni siquiera ha manifestado su postura, pero está claro que hace falta agua para Almería". Asuntos como el turismo y la agricultura también han sido reseñados en su intervención, arguyendo que "tenemos que remarcar que el PP siempre estará cerca de los agricultores y el turismo, mientras otros parece que denigran una de las fuentes de mayor recaudación de nuestra economía".

En clave roquetera, Casado ha elogiado el esfuerzo del ayuntamiento con la puesta en marcha de la variante de la A7 y ha pedido al gobierno andaluz presidido por Susana Díaz que ejecute el acuerdo alcanzado con Gabriel Amat, quien, ha afirmado Casado, "está pidiendo y proponiendo una financiación generosa por parte del ayuntamiento y es algo que le tenemos que reclamar a la presidente de la Junta, porque aquí se necesita un hospital". "Cuando ha habido que hacer una variante se ha hecho con fondos del ayuntamiento y provinciales, y se necesita que esa infraestructura se complete", añadió.

Durante su intervención previa a la reunión de la ejecutiva provincial, Pablo Casado ha anunciado que el próximo martes estará en Melilla en plena crisis migratoria ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no tolere ultrajes al Rey" en los actos de mañana en Barcelona, a los que acudirá, en memoria de las víctimas de los atentados del año pasado en Las Ramblas y en el municipio de Cambrils. En clave económica, ha pedido al gobierno que no suba más los impuestos, señalando el rechazo "frontal" a un techo de gasto que no cumpla con unas expectativas de déficit que "eran realistas" y que conlleve una "subida de impuestos como la que la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles".

Respaldando a Pablo Casado han estado numerosos dirigentes políticos del partido, como el ex ministro Juan Ignacio Zoido, los parlamentarios Juanjo Matarí, Rafael Hernando o Carlos Rojas, la dirigente andaluza Esperanza Oña, la portavoz parlamentaria Carmen Crespo o el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, entre muchos otros.