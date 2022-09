La Junta de Seguridad se reúne hoy por los robos en La Cañada de Almería

La Junta Local de Seguridad reúne a las máximas autoridades en la materia en la mañana de hoy para abordar la oleada de robos a los cortijos de La Cañada y a fin de acordar medidas que pudieran poner fin a los temidos asaltos que sus propietarios están sufriendo. El último fue este fin de semana, cuando en la noche del viernes al sábado asaltaron una de las viviendas de Cortijo Córdoba, pudiendo llevarse los ladrones solo un patinete eléctrico alertados por la llegada de vecinos de la patrulla ciudadana. No obstante, no pudieron evitar que la perra que vigilaba el inmueble recibiera una paliza, según narra la representante vecinal.

Los vecinos, que querían asistir a la reunión de la Junta de Seguridad –no suele ser lo normal y no han recibido respuesta–, poco esperan de este encuentro más que se mantenga el refuerzo de presencia policial en la zona, que reconocen y agradecen, si bien entienden que por sí sola no es suficiente. “Están viniendo a diario pero, claro, roban cuando se van. No pueden estar 24 horas”, sostienen los vecinos que insisten en reclamar al Ayuntamiento la instalación de alumbrado público en estos caminos rurales.