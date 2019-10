El padre del pequeño asesinado Sergio: "Denunciaba y la Guardia Civil no hacía caso. Me han fallado"

Sergio Fernández, padre del pequeño Sergio de 7 años, presuntamente asesinado por su madre en Huércal de Almería, ha comparecido esta mañana en Espejo Público para aclarar el procedimiento y la lucha que llevaba desde hace años para hacerse con la custodia de su hijo pequeño, que finalmente iba a recibir, pero cuando ya no se podía hacer nada.

El calvario del padre del niño asfixiado por su madre: "La Guardia Civil y Asuntos Sociales me han fallado" ► https://t.co/ggGWwXQlxT pic.twitter.com/JqgwbsWBIX — Espejo Público (@EspejoPublico) October 15, 2019

"Yo puse una denuncia el 14 de junio. la Guardia Civil pidió un informe a Asuntos Sociales. Teníamos el juicio el día 4 de octubre y fui a recogerlo el día 3. Me dijeron que no estaba. Me dieron cita para el día 10, pero ese fue el día en el que murió mi hijo".

Sergio entiende que le ha fallado la Guardia Civil porque "denunciaba y no hacían caso". Protección de menores, "porque decían que mi hijo no estaba en desamparado" y Asuntos Sociales que no fue capaz de emitir el informe a tiempo.