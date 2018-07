El Servicio de Comunicaciónde la Policía Local carece de contrato

El Grupo Municipal de Ciudadnos ha criticado, en el Ayuntamiento de Almería, que el Servicio de Comunicaciones Digitales (Sirdee) de la Policía Local y de Extinción de Incendios carezca de contrato desde mayo de 2017. Por ello, el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, ha argumentado que "esta situación se debe a la falta de previsión del equipo de Gobierno del Partido Popular motivada por su nula gestión al frente del Consistorio", recriminando a su vez que, en todo un año y medio "el PP ha sido incapaz de anticiparse y de tramitar un nuevo contrato para un servicio tan importante relacionado con la seguridad de los almerienses".

Cazorla se han apoyado en el Informe de Intervención que señala que "no se ha incluido la motivación de la tramitación extrajudicial de crédito". En reiteradas ocasiones el portavoz de Cs ha preguntado a la concejala responsable por dichas motivaciones que no han sido incluidas en el Informe del Jefe de la Dependencia. "El Gobierno municipal demuestra su incompetencia, cuando por su mala gestión trasladan al resto de partidos de la corporación la responsabilidad de decidir si se pagan o no estos gastos" ha censurado el consejal de Cs, quién ha centrado su discurso en pedir explicaciones de por qué no se han redactado los pliegos del contrato aún.