El Ayuntamiento reconoce a Asalsido como “referente en inclusión"

La concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la presidenta de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido), Isabel Parras, han presentado las actividades programadas del 17 al 25 de marzo para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down que tendrá lugar el próximo martes 21 de marzo.

El Ayuntamiento de Almería se suma un año más a los actos que se desarrollarán desde hoy viernes y a lo largo de toda la próxima semana. Paola Laynez ha vuelto a subrayar el compromiso municipal de “apoyo y colaboración” a la labor que presta Asalsido a las personas con Síndrome de Down “llenas de vida, de ilusiones y proyectos, personas sin artificios, espontáneas, auténticas y únicas, pero sobre todo muy necesarias. La diversidad tiene que ser siempre una oportunidad y nunca una amenaza”.

“Las grandes mejoras que en su calidad de vida han conseguido las personas con Síndrome de Down lo han sido gracias a asociaciones como Asalsido-Down Almería, un referente con proyectos tan importantes como vuestra Escuela Ding Down, el centro educativo, el centro ocupacional ARTE 21, la Unidad de Día o el Centro Especial de Empleo, teniendo por delante ahora como reto la construcción de un centro que permita que estas personas tengan una vida autónoma”, ha destacado Laynez, recordando el apoyo municipal prestado a esta iniciativa “cediendo los terrenos que lo hagan posible”, sumando a ello el convenio de colaboración para conseguir la inserción laboral de las personas con Síndrome de Down.

La responsable del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha animado a la sociedad almeriense a participar en los actos, demostrando una vez más “el carácter solidario de una ciudad donde es una suerte vivir en la que todos, siendo diferentes, sumamos, aportamos y somos importantes”.

La presidenta de Asalsido, Isabel Parras, ha presentado el cartel institucional que Asalsido ha creado este año, y que desde el pasado 7 de marzo llena los mupis de Almería capital gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, protagonizado por uno de los socios más pequeños de Asalsido, Uriel, que se ha convertido en la imagen oficial de la Asociación para representar al colectivo en esta efeméride.

Campaña 'Ven a dar la chapa'

Este año, una vez más, se continuará además con la campaña ‘Ven a dar la chapa’, con la que Asalsido pretende trasladar al gran público una llamada de atención ese día sobre las personas con síndrome de Down. También se promoverá la campaña 'No somos un estereotipo, somos mucho más', que también ha lanzado Down España para poner la lupa sobre los prejuicios que dificultan la inclusión de este colectivo en la sociedad.

Parras ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Down, “sobre todo el derecho a ser independientes y tomar las decisiones que quieran sobre sus vidas, sin que tengan que verse limitados por su condición o por el hecho de que los que les rodeamos, a veces por desconocimiento, a veces por intentar sobreprotegerlos, también les ponemos límites, incluidas las propias familias”.

De la misma forma, ha remarcado también que “instituciones como el Ayuntamiento de Almería, con el que Asalsido mantiene un convenio para apoyar las inserciones laborales de nuestros usuarios, contribuyen a que esta independencia sea toda una realidad, concretamente, a través del acceso al empleo”. Para concluir, ha recordado uno de los grandes retos en este sentido: conseguir llevar a cabo el proyecto ‘Viviendas Siglo XXI’, que se ha podido redactar gracias a la colaboración de la Diputación de Almería, para que unas 60 personas con síndrome de Down puedan llevar una vida autónoma. “Ese es ahora nuestro mayor sueño, y esperamos que pronto podamos verlo hecho realidad”.

Programa de actividades

Viernes 17 de marzo. Fiesta inaugural que tendrá lugar esta noche en el pub La Clásica, como aperitivo de la agenda preparada este año. Asalsido, además, ha invitado a otras asociaciones amigas para que sus usuarios puedan festejar también el día de las personas con síndrome de Down.

Lunes 20 de marzo en la Casa de las Mariposas se entregarán los V Premios Down de Oro. A partir de las siete de la tarde se entregarán un total de cinco distinciones y dos menciones especiales.

El martes 21 de marzo en el Centro de la ciudad y en el Mercado Central se desarrollará un espectáculo de Magia y Masterclass de zumba para escolares, frente a la Escuela de Artes. Y este mismo día se realizará un showcooking y degustación culinaria a las 12:00 del mediodía y una degustación culinaria en el espacio Almería Cocina, en el Mercado Central, donde jóvenes de Asalsido prepararán un delicioso menú en directo. Además, se hará un reparto de chapas a todos los almerienses en las mesas informativas distribuidas por distintos puntos del centro de la ciudad.

El miércoles día 22 de marzo, en el Espacio Alma se proyectará un corto y sesión de zumba.- En colaboración con el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Isabel Enrique Díaz, se proyectará el corto ‘Distintos’, dirigido por Josevi García Herrero y promovido por la Asociación Síndrome de Down de Valencia, Asindown. Seguidamente, se ofrecerá otra sesión de zumba, en la que también participarán usuarios de otras asociaciones de discapacidad intelectual.

El sábado 25 de marzo, en el Centro Comercial Torrecárdenas, como broche final, hará un desfile de moda organizado por Navarro Pasarela, en el que participarán una treintena de personas con síndrome de Down de todas las edades, que lucirán ropa de distintas marcas.

Actividades complementarias

El próximo martes, 21 de marzo, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, las fuentes y monumentos de Almería se iluminarán con los colores amarillo y azul, que representan al síndrome de Down.

Durante toda la semana que viene, además, Asalsido celebrará unas Jornadas de Puertas Abiertas, en el marco de las cuales recibirá en su sede a alumnos de colegios e institutos de Almería y provincia para conocer de primera mano cómo se trabaja con las personas con discapacidad intelectual y cómo funcionan la Escuela Infantil ‘Ding Down’, el Centro Educativo, el Centro Ocupacional ARTE21, la Unidad de Día o el Centro Especial de Empleo de Asalsido. A los alumnos se les pondrá a prueba en un circuito que simboliza las dificultades que viven cada día las personas con síndrome de Down, para que puedan experimentar las mismas vivencias que ellas, y comprender así mejor cómo se sienten frente a determinadas circunstancias.

Los colegios que participarán en esta actividad son el centro Nuestra Señora del Milagro, colegio Jesuitinas Stella Maris, CEIP Mar Mediterráneo, CEIP Virgilio Valdivia y CEIP Padre Méndez.

Por otra parte, asociados y profesionales de Asalsido se desplazarán hasta los centros educativos que cuentan con personas con síndrome de Down entre su alumnado, para impartir formación específica sobre el síndrome de Down, con la proyección de vídeos y la realización del taller ‘Masterchar’, puesto a punto por Down España para sensibilizar a los alumnos de Primaria y Secundaria, y cuyo material divulgativo ha sido distribuido en los centros educativos de la provincia de Almería por el Centro del Profesorado (CEP) de Almería.