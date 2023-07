Sitúan a Almería como lugar donde cumplir 'sueños' profesionales, estas son las claves

Almería destaca como una de las ciudades con un elevado porcentaje de personas que están trabajando en el campo que siempre desearon, alcanzando un impresionante 83%. Esto posiciona a los almerienses por encima de otras ciudades españolas en términos de cumplir sus aspiraciones laborales.

Las preferencias laborales también se revelan en este estudio, donde el 10% prefiere trabajar en empresas privadas, el 27% opta por la administración pública, y un considerable 60% anhela tener su propio negocio.

Estas cifras, que también se reflejan a nivel nacional, indican que el 60% de las personas encuestadas en todo el país sueñan con emprender, pero solo la mitad ha logrado concretar esta meta. Además, al finalizar sus estudios, el 23% deseaba trabajar en empresas privadas, mientras que un 17% tenía aspiraciones de ser funcionario. Sin embargo, menos de la mitad de los encuestados actualmente trabaja en el puesto que deseaba.

La realidad laboral actual de los encuestados muestra que el 76% de aquellos que actualmente son dueños de un negocio querían serlo, mientras que el 52% de los funcionarios aspiraba a esta profesión, y el 31% de los asalariados deseaba estar en esa posición.

La Importancia del Trabajo Remoto

Al indagar en aquellos lugares donde se cumplen más probabilidades de alcanzar las aspiraciones profesionales, Almería sobresale junto con Teruel y Guadalajara, con un 100% y 89%, respectivamente. Sin embargo, ciudades como Las Palmas, Valladolid y Toledo presentan un 39% cada una, situándose como lugares donde sería más difícil lograr dichas aspiraciones.

El trabajo remoto ha ganado relevancia desde 2020 en el tejido empresarial del país, donde aquellos que teletrabajan tienen una alta probabilidad del 67% de cumplir sus expectativas profesionales.

Vocación Emprendedora en Girona

El estudio también revela que a nivel estatal, Girona es la ciudad donde más personas desean emprender, con un 78% de los encuestados. Por otro lado, Albacete presenta el menor porcentaje de vocación emprendedora, con solo un 31%. En esta misma línea, Albacete lidera también el deseo de trabajar en la administración pública, con un 45%, mientras que en Córdoba se encuentra el mayor número de personas que desean trabajar en empresas privadas, con un 44%.

El factor generacional se muestra significativo en las aspiraciones empresariales, ya que solo el 10% de los menores de 24 años elige trabajar como funcionario, cifra que se duplica al 20% en los mayores de 55 años.

Retos para Emprender

En cuanto a las principales razones que dificultan el emprendimiento, el estudio destaca que la falta de recursos económicos es el obstáculo principal, con un 47%, seguido por la necesidad de tener ingresos estables, con un 37%.

Otros factores que dificultan el emprendimiento incluyen obtener menos ingresos, falta de ideas para iniciar un negocio, trabas burocráticas, dificultades para tener un horario fijo, y la falta de prestaciones como vacaciones remuneradas o baja por enfermedad.

El estudio muestra que la falta de ideas para poner en marcha un negocio multiplica casi por cuatro a los menores de 34 años en comparación con los mayores de 34 años (25% frente a 7%). También se destaca que un 7% de las mujeres prefiere trabajar por cuenta ajena debido a la prestación por baja, en contraste con tan solo un 0.5% de los hombres que no lo considera entre sus principales dificultades.

Diversidad en las Dificultades

El obstáculo principal para emprender varía según la ciudad. En Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Pontevedra, la burocracia es percibida como el principal obstáculo (77%, 75% y 72%, respectivamente). En cambio, ciudades como Murcia y Albacete indican que la falta de recursos económicos es el desafío principal (62% y 61%).

Respecto al género, el 60% de los hombres considera que la burocracia es el principal obstáculo, mientras que para las mujeres, el factor limitante son los pocos recursos económicos, con un 62%.

En general, la percepción sobre la facilidad de establecerse y hacer negocios en el país es bastante negativa, con un promedio general de 2.8 sobre 10.

El Espíritu Emprendedor como Valor Positivo

Aunque emprender se percibe como un camino difícil en España, el 94% de las personas encuestadas cree que el espíritu y los valores emprendedores son positivos para la economía y sociedad del país. El 90% apoyaría la decisión de que un hijo o hija quiera abrir su propio negocio, y un 22% solo lo apoyaría si considera que está bien preparado.

Los españoles identifican a los emprendedores como valientes, personas seguras de sí mismas y apasionadas. Los menores de 25 años resaltan más el adjetivo "ambicioso/a", mientras que en edades mayores, "valiente" prevalece como descripción.

Libertad e Independencia como Motores del Emprendimiento

El estudio destaca que el principal motivo para emprender es la posibilidad de obtener libertad e independencia, con un 65%, seguido por la motivación económica, con un 25%. Otros factores incluyen el deseo de dejar huella, aprender y explorar, la falta de oportunidades de trabajo y la necesidad.

Estos factores se reflejan en todas las ciudades de España, con "libertad e independencia" como el principal motivo, mientras que en algunas ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Valencia, Sevilla, Málaga y Girona, el impulso económico es más relevante.

En cuanto al género, el 10% de los hombres emprende por no encontrar el trabajo ideal, en comparación con el 16% de las mujeres y el 21% de los no binarios o personas que prefieren no etiquetar su género.

Sobre el Estudio y Holded

El estudio se realizó a través de un cuestionario de 20 preguntas relacionadas con aspiraciones y limitaciones empresariales en España, distribuido en Facebook e Instagram durante tres semanas en Febrero 2023. Las 2.276 respuestas recibidas representan una muestra equilibrada de emprendedores, empresarios, funcionarios y trabajadores de empresas privadas, distribuidos en todo el país.

Holded, por su parte, es un software de gestión de negocios que provee herramientas a más de 80.000 pymes y emprendedores para organizar tareas y proyectos, así como gestionar finanzas, contabilidad, facturas, inventario, atención postventa, presentación de impuestos, conciliación bancaria, entre otros.