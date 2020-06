Solares-vertedero rodean la Alcazaba

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado el “nefasto estado de conservación y la pésima imagen” de buena parte de los aledaños de la Alcazaba, en especial, de la zona de La Chanca-Pescadería. El portavoz naranja, Miguel Cazorla, ha criticado la existencia de múltiples solares “convertidos en auténticos vertederos y focos de insalubridad” a escasos metros del principal monumento almeriense, subrayando que “no han aparecido de la noche a la mañana, ya que llevan años ahí sin que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto”.

El edil de la formación liberal ha recordado que su partido lleva desde 2016 reclamando, a través de varias mociones, un Plan de Barrios para todas las barriadas de la ciudad. “Ese plan, que consideramos primordial, sigue sin desarrollarse, mientras barrios históricos como La Chanca, que deberían ser un reclamo turístico, están más degradados cada día que pasa”, ha lamentado, al tiempo que ha propuesto “comenzar a desarrollar ese plan por La Chanca y extenderlo después al resto de barriadas”. Asimismo, Cazorla ha recordado que una de las 14 exigencias de Cs para apoyar el presupuesto de 2020 era la inclusión de una partida de 2,9 millones de euros para actuaciones en barrios.

“Toda la ciudad de Almería, desde Castell del Rey hasta la Almadraba de Monteleva, merece ser mimada por el Ayuntamiento; pero si ni siquiera son capaces de poner en valor nuestro casco histórico y los aledaños de nuestro principal monumento, difícilmente van a hacerlo en el resto de barrios”, ha lamentado Cazorla. En cuanto a los “vertederos improvisados” en La Chanca junto a la Alcazaba, el concejal ha señalado que “los hay en distintos puntos, pero la situación es especialmente sangrante en los alrededores de la calle Copo”.

No obstante, desde Ciudadanos han aplaudido la actuación municipal junto al barranco de La Hoya. “Es algo que los almerienses llevamos muchos años reclamando, y que Cs ha llevado en sus programas electorales, por lo que cuenta con nuestro total apoyo. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos ir más allá, y por eso lo que pedimos es un plan integral para todo el casco histórico de Almería, incluyendo, obviamente La Chanca, y no actuaciones puntuales que, pasado un tiempo, pueden quedar degradadas igual que el resto del entorno”.