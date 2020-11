Ya está en marcha Solidaridad Enfermera Almería, la oenegé del Colegio de Enfermería de Almería, creada por el Consejo General de Enfermería, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que en nuestro entorno se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Se trata de trabajar con y desde la enfermería promoviendo iniciativas solidarias, ya que enfermeras y enfermeros tienen las capacidades y las herramientas necesarias para aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en la que el derecho a la salud sea universal y esté garantizado para todas las personas.

La pandemia de COVID-19 está ocasionando que muchas personas y familias de la comunidad almeriense se vean abocados a una situación de pobreza sobrevenida, mientras que se ha agudizado la de aquellos colectivos que ya eran especialmente vulnerables en la época previa a la irrupción del coronavirus.

Muchas de estas personas no tienen la capacidad o no pueden, por su situación, a acceder a la información y educación necesaria para no poner en riesgo su salud o la de las personas de su entorno. Por ello, entre las iniciativas que se van a llevar a cabo desde la ONG Solidaridad Enfermera Almería del Colegio de Enfermería, está la de identificar las necesidades de esas poblaciones y diseñar estrategias y actividades específicas, fundamentalmente de prevención y educación para la salud, que respondan a las mismas.

Es muy importante también establecer alianzas con las organizaciones locales que trabajan habitualmente con personas en exclusión social, para apoyarlas y complementar su trabajo desde el ámbito de la salud y de la enfermería. Es por ello que este proyecto vincula también organizaciones y asociaciones, de pacientes y de profesionales, que trabajan en una misma dirección, aunando esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.

Además, la ONG Solidaridad Enfermera Almería tiene previsto fusionarse con el mundo universitario, captando a los estudiantes de Enfermería como voluntarios, para participar activamente en el desarrollo del mismo. María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Almería, afirma que “los enfermeros siempre responden a las necesidades sociales y Solidaridad Enfermera es el reflejo de ello.” También ha destacado al gran equipo humano compuesto por Inma, Noelia, Rocío, Cristina y Rocío.

La presidenta del COE Almería ha instado a enfermeras y enfermeros de la provincia de Almería a colaborar y participar en actividades de manera altruista, ya que “ahora más que nunca estamos demostrando nuestro compromiso con la comunidad, trabajando con esfuerzo y profesionalidad en el ámbito asistencial y colaborando en iniciativas como la que presentamos. Invitamos a todos a formar parte de este proyecto”. Para hacerlo, solo es necesario tener motivación, compromiso con la salud y un poco de tiempo para llevar a cabo actividades de voluntariado.

En Solidaridad Enfermera Almería ya están dando los primeros pasos, creando y perfilando los primeros proyectos. Mirando siempre hacia el bienestar y salud de nuestra población. “Creemos en el cambio y en la unidad humanitaria para llevar nuestros cuidados a los más necesitados. Crezcamos juntos hacia un nuevo bienestar” ha recalcado María del Mar García.