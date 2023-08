El pinchazo de Policía Local en Feria: sólo seis coches patrulla y un furgón de atestados con 18 años para 50 agentes

La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT en Almería reclama al Ayuntamiento de la capital que tome medidas urgentes ante el inicio este viernes de la programación de la Feria por la difícil situación a la que se enfrenta la Policía Local a la hora de desplegarse por la ciudad. El parque móvil para medio centenar de agentes ha quedado reducido a seis patrullas con distintivos y posiblemente algún vehículo más sin ningún tipo de identificación y furgonetas con más de 18 años de antigüedad, incluida la de Atestados al que le fallan los luminosos, que reducen al mínimo las posibilidad de intervención policial. El sindicato lamenta la "dejadez y abandono" constante de la Policía Local y pone como ejemplo precisamente que el contrato de renting de los coches patrullas finalizó en mayo y desde entonces, por la falta de previsión del Área de Seguridad Ciudadana, se viene operando con una prórroga que no proporciona los vehículos suficientes.

En los últimos meses se vienen averiando con frecuencia los coches, dos ya quedaron inservibles e incluso se vivió un dramático episodio a mediados de julio cuando dos agentes y un detenido tuvieron que evacuar una de las patrullas al incendiarse el sistema eléctrico instalado en el maletero. El delegado sindical José Martín detalla los graves problemas de operatividad que tendrá la Policía Local en la Feria porque con ese mermado no pueden dar cobertura a la previsión de medio centenar de agentes previstos en el dispositivo de seguridad. Indica que el nuevo furgón de atestados se viene contemplando en los presupuestos de 2022 y 2023, pero aún no se ha comprado y su previsión es que el nuevo contrato de renting de vehículo no se materialice hasta finales de año.

No cumplen las mínimas condiciones

UGT asegura que la situación del parque móvil de la Policía Local es "lamentable y de vergüenza" y recalca que en verano se acentúan estas carencias porque hay más demanda de servicios por la visita de turistas y afluencia de vecinos en las vías públicas, además de la programación cultural y el desarrollo de la Feria. "Los vehículos no cumplen las mínimas condiciones para que los policías puedan hacer su trabajo con total seguridad y se está poniendo en peligro a los agentes y también a los ciudadanos". José Martín también incide en el déficit de agentes y explica que lleva treinta años en la Policía Local y la plantilla sigue siendo la misma que en los años noventa. "La ratio debería ser dos policías locales por cada mil habitantes, de manera que nos faltan 400 agentes en Almería".

Falta de vehículos y elevada incidencia

La Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA) en Almería también lleva meses reclamando al consistorio de la capital que tome cartas en el asunto y dote de los medios materiales necesarios. Este sindicato explicaba a Diario de Almería que el contrato de renting de los vehículos de la Policía Local se cumplió en mayo y desde entonces están operando con una prórroga de seis meses con graves carencias como que los vehículos de sustitución que están recibiendo no llevan distintivos policiales, por lo que ya es frecuente ver a policías uniformados en coches de calle sin rotular, camuflados como si fueran de la secreta.

Este tipo de turismos Ford Focus del contrato que ha sido renovado a la espera de que se realice la licitación del servicio tienen poco motor, tres cilindros y están presentando una elevada incidencia. De ahí que la Policía Local, según denuncia el sindicato, esté siempre lastrada por la falta de vehículos. "No tenemos apenas coches para patrullar por las calles". Es más, UPLBA explica que algunos tampoco se pueden utilizar porque están con la ITV caducada. Dos se dieron de baja definitiva por accidentes, más el de anoche que también sufrió graves daños, y son sustituidos provisionalmente, hasta que acabe el contrato de renting, por "turismos de paisano".