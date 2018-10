Solo una ciudad pasa a la final para ser capital gastronómica 2019 (y no se sabe cuál)

El gabinete de comunicación del concurso Capital Española de la Gastronomía 2019, al que se ha presentado Almería, ha comunicado que los dossieres de candidatura presentados por las dos ciudades que aspiran al título han sido sometidos al ánalisis de un comité técnico que ha estudiado con todo detalle la documentación técnica presentada, tal y como establecen las normas que regulan el certamen.

En la convocatoria del título de Capital Española de la Gastronomía se establece que el comité revisará previamente todo el material entregado por las ciudades solicitantes antes de ser proclamadas como ciudades candidatas. Realizado este análisis, el CT ha informado a los miembros del Jurado que uno de los dossieres de candidatura, lamentablemente, no ha podido ser admitido al constatarse que la documentación presentada estaba incompleta, faltando documentos que habían sido requeridos. En concreto, no se acompañan: la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de apoyo al proyecto, ni el compromiso que el Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto 2019 una partida que garantice los recursos económicos para ejecutar el programa de actividades.

Ante todo ello, se ha informado al jurado de que se desestima la propuesta de una de las ciudades por no ajustarse a las normas, al no entregar toda la documentación solicitada. Asimismo se ha puesto en conocimiento de la ciudad la decisión adoptada, y sus responsables han aceptado la decisión del CT, solicitando que se mantuviera la confidencialidad sobre la identidad de la ciudad, petición que ha sido aceptada por considerarlo irrelevante para el proceso de elección y que ello pudiera generar perjuicios para su buen nombre.

"La proyección e interés que ha alcanzado la Capitalidad genera una situación injusta para la ciudad candidata que, aún reuniendo méritos suficientes, finalmente no resulta elegida. Son muchas las ciudades que se merecen el título. Nosotros repetimos que una es la elegida pero que todas ganan. Pero la realidad es que, sin quererlo, la no elección genera un perjuicio para la ciudad descartada. Es una situación injusta, repito, que puede afectar negativamente a la ciudad. Y no queremos que ninguna ciudad pueda verse perjudicada por ello; y así se tomó la decisión de no hacer público las identidades de las ciudades candidatas. Sólo se conocerá el nombre de la ciudad ganadora, una vez que el Jurado haya tomado su decisión, en la reunión del próximo miércoles 17 de octubre", declaró Mariano Palacin, presidente de CEG.