Todos los cursos de verano de la Universidad de Almería se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19, algunos incluso no se han celebrado por no poder adaptarse a la versión online de los mismo, pero había uno que generaba especialmente dudas sobre su adaptación a este formato. José Fernández ‘Tomatito’ no tuvo ninguna duda y desde el principio apostó por ofrecer su clase magistral, única en el mundo, en formato virtual. Este miércoles, 15 de julio, ha echado a andar y lo ha hecho dándole la razón al maestro.

“Es un curso atípico por la pandemia que estamos pasando, pero como todos estamos ‘digitalizados’ no está habiendo problema porque estamos acostumbrados. Hay matriculados de fuera de España como un chico de México que está a las tres de la mañana despierto para participar en el curso y eso es maravilloso. Me emociona que haya quien se preocupa así por el flamenco y mis clases. Es de admirar”.

Tomatito asegura que todos se han adaptado perfectamente. “A la hora de enseñar online es un poco raro en el sentido de que los chicos y yo lo que queremos es estar de tú a tú, pero estamos acostumbrados a lo digital y a aprender a distancia. De hecho muchos ponen en internet actuaciones de guitarristas para aprender de ellos y por eso esto no es nuevo para ellos este formato del curso”.

'Acompañando a Camarón'

En este primer día la temática ha sido ‘Acompañando a Camarón’. “Me están pidiendo cuestiones concretas, como por ejemplo cómo acompañaba a Camarón en una taranta de un concierto en cuestión. En definitiva, es enseñarles a acompañar a un cantaor”.

El único consejo que José Fernández les da a los participantes es “que les guste mucho la guitarra y que estén enamorados de la música. Para mí la música es universal por eso también hago versiones, como los tres discos con Michel Camilo. Cuando las melodías te llegan al alma es algo muy bonito. Pero para mí el flamenco es algo especial, es la marca España. Es lo que tenemos para exportar”.

Tomatito destaca el alto nivel de los participantes y asegura que es un ejemplo del buen futuro que tiene la guitarra flamenca en España

También ha destacado el nivel de los participantes. Y ha indicado que ve bien el futuro de la guitarra flamenca. “Veo a muchos chicos que tocan muy bien y se preocupan por aprender. Hoy se sabe mucho gracias a lo digital, ya no está la escuela de la calle como yo aprendí en mi barrio tocando primero con un cartón, luego con una guitarra, primero haciendo ruido y luego haciendo música. Eso se ha perdido. No es la misma enseñanza pero están muy preparados”.