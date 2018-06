"Soraya es la regeneración que ahora necesita el Partido Popular"

-¿se posiciona con Soraya Sáenz de Santamaría por ser la candidatura más conciliadora?

-No, yo me posiciono con ella por tres razones. Primero por convicción, ya que la conozco desde hace muchísimos años. Hemos compartido mucho. La conocí estando en la oposición ella y se cómo actuaba. La he visto crecer en el Congreso en esa tarea de oposición dura y firme para defender nuestros principios y valores. A partir del 21, si saliera elegida, lo haría francamente bien. No me cabe la menor duda. En segundo lugar porque la he visto en tareas de Gobierno y puedo decir exactamente lo mismo. Es capaz de gestionar muchas cosas de diversa índole y con un gran conocimiento y experiencia a la hora de hacerlo con sentido común. Y por último, como tercera razón, porque creo que ella es una convencida de la importancia de los territorios, algo en lo que yo me identifico también. Creo en el Partido, que no es Génova. Es Almería e ir a cualquiera de sus barrios, de las personas anónimas y que están trabajando día a día por el partido. Yo he sido alcalde, concejal y se que la fortaleza es esa, con independencia de que las decisiones últimas se tomen donde se tomen.

Estoy a disposición del futuro presidente del PP. Eso no quiere decir vinculado a la política. Ya decidiré"

-¿Quiere decir con eso que las otras candidaturas no lo ven así?

-No quiero decir eso, para nada. Digo el porqué del apoyo a Soraya y es solo que creo que ella tiene una gran convicción y preocupación por el Partido en todos los territorios, hasta en el más pequeño. Es capaz de aglutinar esa experiencia, gestión, juventud y espíritu de renovación que la hace la mejor opción. Ya que también hay que pensar en qué cartel queremos para el que está en la calle, y también en quien es simpatizante o no del PP a la hora de insertar la papeleta en la urna. Ahí es donde yo creo que es ella la mejor, más allá del funcionamiento orgánico del partido, pues debemos pensar que estamos tomando una decisión que trasciende el contenido de las personas que forman el comité de dirección.

--Una elección con unas municipales y generales a la vuelta de la esquina...

-Sí, y a la vuelta de verano hay que ponerse ya un ritmo importante.

-¿Entiende como renovación la juventud?

-No, no tiene nada que ver. La renovación es juventud, pero también es tener a alguien que no ha estado este tiempo atrás justo en la toma de decisiones de los lunes y que pueda tener esa responsabilidad. Pero también creo que hay que insistir en que la renovación es positiva en la medida que entendemos el grandísimo legado que nos ha dejado nuestro presidente, Mariano Rajoy, algo que nadie está habilitado para dilapidar. Es el del partido más votado, unido y que ha ganado todas las últimas elecciones manteniendo sus valores de manera intacta, sin desdibujarse en ningún momento. Todo esto no implica que no haya necesidad, en ese marco, de llevar a cabo un proceso de renovación y que creo Sáenz de Santamaría lo puede representar.

-¿Cómo cree que el partido está digiriendo este nuevo horizonte con unas primarias cuando antes siempre se había ido a una?

-No sería objetivo si no dijera que es una situación novedosa para el partido y para la que no hay reglas escritas, ya que no tenemos experiencia en un proceso de estas características. Pero dentro de esa situación hay mucha naturalidad en el proceso, sinceramente, y eso es importante. En todos los sitios hay opiniones diversas y este no es un partido monolítico. Todos deben expresarse en libertad y cada uno pueda decir lo que considere. Y yo me reafirmo en que esa posición siempre va a ser mucho más respetuosa y generará menos problemas para el día después. La unidad está cimentada en la diversidad.

-¿Ve esa unión de partido en Almería?

-Almería tiene un partido extraordinario porque la relación que tienen sus miembros es difícil de ver en otros lugares. Aquí hay un valor de unidad que está por encima de cualquier cosa, es extraordinario. Estoy enormemente agradecido a Almería por su generosidad, y además siempre he visto que es una tierra donde sus reivindicaciones son constructivas. En definitiva, creo que todos deben dar su postura y eso no significa que a partir del 21 de julio eso vaya generar problema alguno. -A partir del día 21 quien ostente la presidencia, a priori, podría rodearse de 'su gente'. Un fenómeno que parece haber causado una fractura en el Partido Socialista. ¿Puede pasar en este caso?

-Eso aquí no va a suceder, ya que este partido tiene tras de sí una trayectoria de defensa de esa unidad, y el que gane estoy convencido de que la va a mantener en un esfuerzo de integración y generosidad. El futuro presidente necesita de todos.