Suben las agresiones a sanitarios pero el Plan de prevención “no se cumple al 100%”

Los datos de agresiones a profesionales sanitarios de la provincia de Almería siguen al alza y evidencian que las medidas puestas en marcha hasta el momento no son suficientes, pese a los avances logrados en los últimos años desde que se protocolarizaron los casos. Los ataques tanto físicos como verbales a médicos, enfermeros, celadores, auxiliares... alcanza en Almería la cifra de 80 denuncias en el primer semestre del año. Son los que hay registrados, lo que no quiere decir que sean todos los que se han producido, dado que, como han indicado a Diario de Almería profesionales que han sufrido en primera persona alguna provocación de semejante tinte, “en muchas ocasiones se deja pasar sin dejar constancia de ello, entre otras cuestiones, por la cantidad de trabajo que tenemos y porque se solucionan sin males mayores”. La misma situación se da en el resto de la comunidad Andaluza, según el Sindicato de enfermería (Satse).

Para hacernos una idea del incremento, sólo hay que fijarse en que en todo el año anterior, en 2021, la cifra de agresiones a sanitarios alcanzó la friolera de 88 casos, de los que 21 fueron ataques físicos y 67 verbales (insultos o amenazas), según Satse. Y en 2020 el registro fue de 70 casos, 9 físicas y 61 verbales.

Piden una reunión urgente a la Consejería

Ante semejante situación, el Sindicato de Enfermería ha solicitado a la Consejera de Salud , Catalina García, una reunión urgente de seguimiento del Plan de prevención y atención Frente a las agresiones a profesionales del SAS. Consideran que es “urgente” seguir implementando nuevas medidas de prevención y protección ante la alarmante cifra de casos de agresiones al personal durante el desempeño de su actividad. Entre enero y julio de 2022 son casi 900 los trabajadores que han denunciado ser víctima de algún incidente violento en Andalucía, según el sindicato. Los datos recopilados por el Sindicato de Enfermería reflejan que en 2021 se produjeron un total de 1.208 agresiones en centros sanitarios de Andalucía, de ellas 230 de carácter físico y 978 verbales. En 2020 el registro fue de 1.042 casos y entre el año 2015 y 2021 las agresiones a profesionales sanitarios del SAS en Andalucía asciende a un total de 8.041 casos.

Tras dos años del Plan aún no se aplican algunas medidas

Pero además, insisten en que “algunas medidas y modificaciones normativas recogidas en el Plan de prevención y atención referido, que entró en vigor en el año 2020, siguen sin desarrollarse”. Detallan, entre otras cuestiones, que después de dos años aún no hay un régimen sancionador para los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que incumplan el plan, incluyendo sanciones económicas proporcionadas al daño ocasionado.

Desde el Sindicato Satse han mostrado su intención de implantar un software de alerta en los ordenadores de los trabajadores susceptibles de sufrir un ataque y mejorar la formación de los profesionales en materia de prevención de agresiones. Y, como medida adicional, proponen también la construcción de un Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios, al igual que lo hay en el caso de la Violencia de Género, del que puedan formar parte los jueces, fiscales y abogados en aras de conseguir medidas factibles, acordes y pertinentes contra este tipo de atentados. Insisten también en la utilidad que tendría incluir en el Sistema Diraya (Sistema de información asistencial corporativo del SAS), un sistema de identificación de agresores.

"Con la vuelta a la presencialidad en las consultas, tras la pandemia, los ataques se han vuelto a disparar" El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse) en Almería, José González, asegura que "con la pandemia las agresiones al personal sanitario parece que se frenaron, entre otras cuestiones debido a la telemedicina. Ahora, con la vuelta a la presencialidad en las consultas, la situación ha cambiado y las agresiones han vuelto a dispararse lamentablemente".

El Sindicato de Enfermería ha solicitado estas medidas tras conocer los últimos datos de agresiones que apuntan, sin que se haya cerrado aún el año, a un incremento de casos considerable.

El secretario provincial de Satse Almería, José González, ha indicado a Diario de Almería que “estas agresiones suponen una lacra que no cesa, por lo que todos debemos aportar ideas para intentar erradicarla de una vez por toda”. Insiste en que las cifras no son las reales, puesto que no todas las víctimas dejan constancia de lo que han sufrido, a la par que asegura que el dato de 80 agresiones en el primer semestre del año está muy por debajo de la realidad. En este sentido, anima a todos los profesionales sanitarios a denunciar para que se puedan obtener datos reales y actuar en consecuencia.

Análisis de la situación en la Delegación de Salud

Hace justo una semana, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acogía la reunión de la ‘Comisión contra las agresiones al personal sanitario’. Un encuentro presido por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, cuyo objetivo no era otro que analizar las cifras registradas en lo que llevamos de año y las medidas que ya se han puesto en marcha para acabar con estas situaciones.

El la reunión participó Fernando Carrasco Miras, coordinador provincial en esta materia de lucha contra las agresiones al personal de salud, los interlocutores sanitarios de Guardia Civil y Policía Nacional, Emergencias Sanitarias 061, así como representantes en la lucha contra las agresiones a profesionales de los Distritos Sanitarios Almería y Poniente, Área Sanitaria Norte, Hospital Universitario Torrecárdenas, Hospital Universitario Poniente y Hospital La Inmaculada.

Durante el encuentro se abordó un nuevo programa de actividades formativas por parte de Guardia Civil y Policía Nacional, conscientes de que hay que dar un paso más en este Plan de prevención y protección que no acaba de frenar el número de víctimas tal y como muestran las estadísticas. Entre otras cuestiones, el programa propuesto por la Guardia Civil contempla hacer mayor hincapié en cuestiones como la APP Alertcops, habilidades asertivas, redes sociales, gestión del estrés, curva hostilidad, habilidades asertivas, entre otras cuestiones.