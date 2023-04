Ya está en su casa de Suecia la menor autista localizada en autocaravana en Huércal-Overa

La menor sueca de 16 años con trastorno del espectro autista que fue localizada sin ningún tipo de identificación hace dos semanas en la pedanía de Almajalejo del municipio almeriense de Huércal-Overa, acompañada por un joven diez años mayor con antecedentes penales por violación y pederastia que responde a las iniciales Jonathan R.N.L., ya está con sus padres en casa. En un vuelo desde España ha recorrido los más de 3.600 kilómetros que la separaban de su domicilio en Gnesta, un municipio de poco más de 5.500 habitantes en la provincia de Södermanland al sureste de Suecia. El viaje lo completaba hace unos días y los padres reconocían al diario local SN que "ha sido un momento difícil para nuestra hija, pero está bien dadas las circunstancias, estamos muy aliviados".

La joven fue localizada por agentes de la Guardia Civil del puesto de Huércal-Overa en una autocaravana junto a un turismo de la marca Volvo y matrícula sueca el 21 de marzo. Esa misma tarde habían recibido la llamada de una persona que tenían fundadas sospechas de que la menor se encontraba en el núcleo urbano de Almajalejo y, tras varias horas de investigación por la zona y consultas a los residentes, la acabaron encontrando sin ningún tipo de identificación acompañada por otro joven de 26 años. Su primera respuesta fue negar su identidad y asegurar que era mayor de edad, pero los guardias civiles no se dejaron engañar. Habían cotejado a información del sistema SIRENE que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre desaparecidos en la Unión Europeal y la trasladaron al acuartelamiento para hacer más averiguaciones.

Una vez allí, una videollamada con los padres, a través del contacto que había facilitado previamente la alertante, fue decisivo para identificarla y proceder a su protección inmediata como menor de edad con una denuncia de desaparición que se remonta al 11 de marzo en Suecia. La joven y las diligencias se pusieron a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería que ordenó su custodia en un centro hasta que se tramitara el regreso a su país con las autoridades suecas alejada de la persona con la que se había desplazado a la provincia que quedó en libertad. El cruce de datos de Diario de Almería y el medio de comunicación local Södermanlands Nyheter permitió conocer que el joven de 26 años había cumplido condenas de prisión por delitos de pederastia y violación en su país. La había conseguido enamorar por Internet aprovechando su vulnerabilidad y emprendieron una fuga hasta España.

"No sabemos que pasó y estamos preocupados"

Sin embargo, no ha trascendido de momento si la justicia sueca ha determinado algún tipo de responsabilidad para el joven que se declaró compañero sentimental de la menor ante la Guardia Civil en Almería. "No sabemos que pasó y estamos preocupados, ella no había desaparecido nunca antes", argumentaba el padre esta semana al periódico SN. La fiscal Madeleine Bergdal reconocía que la investigación no descartaba la posibilidad de un secuestro, pero de momento no se ha pronunciado sobre si se ha ordenado la detención del acompañante. Sobre el retorno de la menor a Gnesta, que se demoró más de una semana en la que permaneció en un centro de protección de Almería, indicó que se ha cooperado con las autoridades españolas y ha funcionado bien haciendo posible que ya esté en casa con su familia.

Antes de su localización en Huércal-Overa, una persona fue detenida en Suecia sospechosa del secuestro de la menor que había desaparecido, si bien la Fiscalía determinó su puesta en libertad al no tener suficientes pruebas para determinar su implicación en el caso, tal y como reconocía la fiscal superior Eva Winzell de la Unidad Nacional contra el Crimen Internacional y Organizado. La familia denunció que su hija fue vista por última vez en la noche del 11 de marzo, dejándose en casa la cartera con la documentación y el teléfono móvil, y varios testigos apuntaron que la habían visto subiéndose a un turismo. Según Desde ese momento se perdió la pista de la menor hasta su hallazgo en la pedanía de Almajalejo, que fue el primer paso para su retorno a Gnesta hace unos días.