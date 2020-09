La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado a Moreno Bonilla que acuda de inmediato al Parlamento autonómico en un Debate sobre el Estado de la Comunidad anticipado y con propuestas de resolución y “que diga la verdad” sobre la evolución de la pandemia, aclarando “por qué han ocultado la transmisión comunitaria en Málaga y si hay también en Almería”.

Antes de participar en la reunión del Grupo Socialista previa al Pleno, Susana Díaz ha exigido a Moreno Bonilla y su Gobierno “transparencia y que la gente conozca la verdad”.

“Es muy grave y en el peor momento tenemos un Gobierno insensible, que falta la verdad y que no cuenta qué está pasando”, ha subrayado la líder socialista. Ha advertido de que “lo más preocupante” y “más duro” es que “pregunté expresamente si había transmisión comunitaria en la comunidad” a Moreno Bonilla en su reciente encuentro en San Telmo porque “teníamos información por lo que estaba ocurriendo en la residencia de El Zapillo en Almería y la consejera de Igualdad admitió en comisión parlamentaria que hay transmisión comunitaria en esta provincia”. “No me lo dijo y ya lo sabía”, ha lamentado Díaz, y ha recalcado que “cuando un presidente no dice la verdad, genera inseguridad y es muy grave”.

Ha subrayado que “se oculta la verdad” sobre la existencia de transmisión comunitaria y “desde cuándo lo saben”, y estos son “motivos más que suficientes para anticipar el Debate sobre el Estado de la Comunidad”, ha incidido Susana Díaz.

Para Díaz, “seguramente entre los motivos” del Gobierno de PP y Cs para ocultar la verdad sobre la pandemia es que “no está reforzando” la sanidad ni en Málaga ni en Almería ni en toda la comunidad pese a las quejas del personal sanitario y de la ciudadanía por las dificultades para lograr una cita médica y para acceder a la atención sanitaria general, de manera que se pone en riesgo la salud pública de los andaluces y andaluzas.

La socialista ha criticado que en estas condiciones se inicia el curso en Andalucía, alertando de que el Gobierno de Moreno Bonilla “no ha hecho nada” para garantizar la seguridad en la vuelta al cole. “Llegan a septiembre sin haber estudiado, sin los deberes hechos y sin diálogo con la comunidad educativa.