Susana Díaz critica que Moreno Bonilla “no escucha a los ecologistas” y denuncia que su revolución verde es “enladrillar el Cabo de Gata (Almería)"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado que “la revolución verde de Moreno Bonilla era querer enladrillar el Cabo de Gata y asfaltar Doñana; no escuchar a los colectivos, con una falta de participación total; y poner al frente del Comisionado para el Cambio Climático a un constructor”. Además, la líder socialista ha cuestionado “el compromiso de Moreno Bonilla con la sostenibilidad, con el desarrollo justo y con la protección de nuestro entorno patrimonial”.

En este sentido, Díaz ha denunciado que “el Gobierno andaluz no permite la participación de los colectivos” que luchan por la protección del medio ambiente y que esto puede estar motivado “por la tendencia a facilitar otro tipo de intereses privados en nuestra tierra y por el negacionismo de la extrema derecha”. Con todo, la líder socialista ha recordado “el recurso que presentamos por la eliminación de las garantías para la protección medioambiental que suponía el decretazo que aprobó el Gobierno andaluz durante el confinamiento” y ha denunciado que éste “iba buscando entrar en el corazón de algunas joyas medioambientales que tiene Andalucía”.

Tras mantener una reunión de trabajo sobre la agenda medioambiental andaluza con los colectivos ecologistas Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, Susana Díaz ha señalado que se trata de “una primera reunión para analizar la situación de Andalucía” y que “luego vendrán otras monográficas” para tratar asuntos en materia de agua o de planes contra el cambio climático. Así, Díaz ha defendido que pretenden buscar “las medidas que tienen que ayudar a que la Andalucía verde que dejemos a las generaciones venideras sea sostenible y que sea competitiva, pero con equidad”.

En la reunión, Díaz ha estado acompañada del portavoz parlamentario, José Fiscal, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, y el delegado de Transición Ecológica del PSOE-A, Joaquín Dobladez. En este sentido, la socialista ha destacado que se han abordado los convenios de transición justa y ha denunciado que “hay otras comunidades autónomas que ya tienen firmados esos convenios y Andalucía aún no lo ha hecho, con lo que eso supone en generación de empleo y de riqueza ligada a la sostenibilidad”. Además, Díaz ha resaltado otros asuntos como “la falta de participación que está habiendo en la Ley de economía circular, cuyo articulado no protege y no garantiza el cierre de los ciclos” o la negativa del Gobierno andaluz a que los colectivos ecologistas participaran en la elaboración de los proyectos para los fondos europeos.