Susana Díaz recorre la provincia de Almería para llevar sus necesidades al Parlamento

Una visita para hacer un repaso de las necesidades de la provincia. Con esa premisa ha visitado Susana Díaz, la secretaria general del PSOE la comunidad, la provincia de Almería. En su recorrido, Díaz participó en Dalías en una sesión de trabajo con responsables del gobierno municipal. Después, en Cuevas del Almanzora, visita la empresa local La Fábrica. Y para terminar, en Lubrín, se reúne con responsables del equipo de gobierno local.

Junto a ella estuvo siempre José Luis Sánchez Teruel, secretario general de los socialistas en Almería, quien explica que en esta ocasión se recogen "proyectos que tienen que ver con el patrimonio histórico y cultural de la provincia", además de "prestar especial atención a cuestiones como la ejecución de proyectos que dejamos licitados y que el Gobierno andaluz no está haciendo". Teruel pone como ejemplo la depuradora de Cuevas, afirmando que la dejaron licitada pero dos años después no se ha adjudicado. Además, en Lubrín analizan la problemática de los pequeños municipios que necesitan en tiempos de pandemia "un esfuerzo especial por parte de todos los Gobiernos en financiación y compensación de gastos extras que la pandemia supone para estos municipios pequeños".

Susana Díaz asegura que ha venido a Almería para ser consciente de las "iniciativas e inquietudes" que tienen los vecinos para llevarlas al Parlamento. "Venimos a hablar de las inversiones que pueden ayudar al pueblo y las compensaciones económicas que requieren ayuntamientos como el de Dalías, que han hecho un gran esfuerzo por limpiar instalaciones con los gastos extras que ello supone y que tienen que sacar de sus presupuestos, muy por encima de sus competencias", explica.

También asegura que es necesario hablar "del precio justo en la agricultura. Tiene que haber más control en los productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que son los que provocan los vaivenes de precios que tanto dificultan la dignidad en nuestro campo".

Pero la mayoría del discurso ha estado encaminado a la vacunación: "Los abuelos de Dalías no tienen porqué ir a Berja, aquí hay centro de salud. En lugar de trasladar a los abuelos y abuelas, que se trasladen los enfermeros. El Consistorio de Dalías ya ha dicho que pone todos los medios necesarios". que Moreno Bonilla gestiona “desde el caos” la crisis del coronavirus e impone restricciones ante la pandemia con “falta de transparencia” y “a hurtadillas”, haciendo imposible planificar la lucha contra la pandemia compatible con la actividad económica y el empleo. Ha exigido al presidente de la Junta que se ponga a trabajar para que salud y economía avancen “de la mano”, reforzando la sanidad con la reapertura de los centros de salud y una vacunación “con sensibilidad y humanidad” y dejando “que se mantengan los negocios y den trabajo”.

“No doy crédito ante lo que pasó ayer por la tarde con las nuevas medidas restrictivas del Gobierno andaluz”, ha asegurado Díaz, quien ha recordado que “estuvimos todo el día en el Parlamento, pregunté por los datos de la pandemia y Moreno Bonilla no dijo que varias provincias subían de nivel. Lo hicieron después, a hurtadillas y con falta de transparencia nos enteramos por la tarde de que cambian los horarios de cierre de bares y comercios a las 20.00 horas, todo de manera oculta y dentro del caos es imposible controlar nada”, ha recalcado.

La líder socialista andaluza ha apoyado al sector hostelero en sus quejas de que, de esta forma, “es imposible planificar, sin saber a qué atenerse”, insistiendo en que “Moreno Bonilla tenía que saber por la mañana la situación sanitaria de las provincias y las medidas que se iban a adoptar por la tarde”. Ha afirmado que el presidente de la Junta está “gestionando desde el caos” y ha alertado de que “esta improvisación y falta de control no ayuda a nadie. No puedo entender que Moreno Bonilla no dijera nada en el Parlamento ni en todo el día y luego cerrara cuatro provincias a las ocho de la tarde, sin que nadie pueda planificarse”, ha insistido.

La secretaria regional socialista ha abogado por que “salud y economía tienen que avanzar de la mano” y ha reivindicado que vacunar con más sensibilidad y abrir los centros de salud a la atención médica presencial “es fundamental proteger la salud de la gente y que se pueda trabajar”, incidiendo en que “con medidas como las de ayer no se consigue. Con este caos es imposible que los hosteleros puedan planificar sus negocios, crear economía y dar trabajo a la gente”, ha recalcado.

Ha demandado a Moreno Bonilla que se ponga “a trabajar, planificar y contar la verdad”, en vez de “mantener para siempre el estado de alarma, para que Moreno Bonilla no trabaje”. Ha reiterado que el Gobierno de la Junta tiene que “abrir los centros de salud y vacunar con humanidad, dejar que los negocios respiren y den trabajo, porque llevamos más de un año y en este tiempo Moreno Bonilla podría haber tomado las riendas con transparencia, dejándose ayudar y contando la verdad”. “Andalucía tiene capacidad para reforzar la sanidad, hacer más PCR y en 24 horas, vacunar con sensibilidad y dejar que la gente trabaje”, ha reiterado, añadiendo que “sin el bochorno de las imágenes de Madrid pero sin el caos de no saber las medidas que se adoptan como en Andalucía”.

En su visita a Dalías, Susana Díaz ha exigido que “humanidad en la vacunación” para que personas mayores no se tengan que trasladar a otro municipio, a Berja, para ser inmunizados. “Lo que hay que hacer es trasladar las vacunas y a los enfermeros y enfermeras, y no al revés”, ha defendido, recordando que el alcalde ha puesto para ello a disposición de la Junta las instalaciones y medios necesarios.